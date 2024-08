incendiu a izbucnit duminică în sistemul de răcire al centralei nucleare Zaporojie, însă ambele părți anunță că nu a fost detectată nicio creştere a radiaţiilor în apropierea centralei. Şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), care are personal de monitorizare la faţa locului, a declarat duminică seara că „nu a identificat niciun impact asupra securităţii nucleare”.

Kievul şi Moscova se învinovăţesc reciproc pentru acest incident. „Bombardarea oraşului Enerhodar de către trupele ucrainene a provocat un incendiu în sistemul de răcire”, a anunţat guvernatorul pro-rus al regiunii, Evgheni Baliţki, pe Telegram.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, la rândul său, într-un mesaj postat pe reţelele sociale, că „ocupanţii ruşi au provocat un incendiu” în centrală, dar că „în prezent, nivelurile de radiaţii sunt în norme”. El a publicat şi o înregistrare video care ar fi fost filmată din oraşul Nikopol, aflat sub control ucrainean.

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.



Currently, radiation levels are within norm. However, as long as the Russian terrorists maintain control over the nuclear plant, the… pic.twitter.com/TQUi3BJg4J