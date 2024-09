Imagini video distribuite pe canalele X și Telegram de armata ucraineană arată un grup de asalt rus format din șapte persoane care se predau și ridică mâinile în mod clar în timp ce ies de sub acoperirea frunzișului înainte de a se întinde cu fața în jos pe sol.

7 Russians surrendered in the Kurakhove direction.



However, their comrades decided to open artillery fire on their own, which resulted in not all of them being captured by the 33rd Brigade.https://t.co/arZTmY62ns pic.twitter.com/LYCSNyMTsM