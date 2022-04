De la primele clipe de viață, pentru Liviu-Alexandru Stoian, 13 ani, din Alexandria, a început o cumplită bătălie pentru supraviețuire. Un coșmar parcă fără de sfârșit în care băiatul – născut cu laba piciorului drept încovoiată înspre călcâi -, a rămas captiv fără putința de a se scutura de bolile cumplite care l-au năpădit. Cancer la vezica urinară, hidronefroză și maladia orbus osler – o afecțiune extrem de rară a vaselor de sânge care îi provoacă hemoragii dese și foarte puternice. Ba chiar și o îngrozitoare suspiciune de leucemie! Pentru a putea fi salvat, Liviu are nevoie de 20.000 de euro, bani necesari unui tratament special pe care îl poate primi în Austria.

„Copilașul meu s-a născut suferind din cauza unei malformații genetice. De-a lungul anilor, ca un blestem, boli cumplite s-au tot abătut asupra lui. A fost diagnosticat cu cancer la vezică, a făcut hidronefroză și s-a îmbolnăvit de morbus osler. O maladie care îi provoacă hemoragii extrem de puternice și din cauza căreia celelalte afecțiuni, și acelea foarte grave, nu pot fi tratate. Șansa lui Liviu este un tratament special în Austria. Medicii de la Clinica Wiener Privatklinik-WPK, din Viena, unde am reușit să ținem sub control toate aceste boli îngrozitoare, ne așteaptă, dar avem nevoie de bani. O sesiune de investigații și tratament costă peste 20.000 de euro! Iar eu nu mai am nimic, am cheltuit toate economiile”, ne spune Georgiana Stoian, 35 de ani, mama lui Liviu.