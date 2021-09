„În penitenciar a fost ca în iad. Din păcate sistemul penitenciar este gândit greşit şi societatea greşeşte că tratează atât de superficial tot ce se întamplă”, a declarat Liviu Dragnea.

Am stat 9 luni de zile închis, ieşeam câte 50 de minute pe zi afară, însă după ce apunea Soarele. Eu timp de 9 luni am vazut foarte puţin lumina zilei. În final am câştigat printr-o hotărare judecatoreasca. Cele 9 luni de zile care m-au afectat profund nu mai pot fi intoarse, pot fi reparate parţial. Liviu Dragnea:

Liviu Dragnea a susţiut că a avut un „regim preferenţial negativ”, după interviul dat fostei sale consilier.

„În ceea ce ma priveste pe mine, eu am avut un regim preferenţial negativ, în special după ce am avut acea discuţie cu tine (n.r. Anca Alexandrescu). A doua zi după acea convorbire au venit trei tineri de la ANP, Poliţia Penitenciar, ca să îmi ia o declaraţie să explic de ce am vorbit politică în acea convorbire. Mă întrebau de ce am vorbit despre Iohannis, am spus că e foarte important ce face omul acesta, în sensul că face foarte mult rău”, a susţinut fostul lider PSD.

Legat de condiţiile din închisoare, Liviu Dragnea a spus că oamenii sunt condamnaţi la privare de libertate, nu la lipsire de demnitate umană, înfometare, frig, căldură insuportabilă.

„În România se doreşte să avem o ţară ca afara, dar închisorile să fie ca în evul mediu, nu merge aşa. Aproape fiecare din cei care trec prin închisorile din România sunt tentaţi să repete ce au făcut şi unii sunt tentaţi să facă mai rău decat au facut din cauza modului în care sunt trataţi în penitenciarele din România”, a mai spus Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a fost condamnat, în 27 mai 2019, la închisoare de 3 ani şi 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman. Fostul lider PSD a fost eliberat din închisoare pe 15 iulie, după ce a stat în spatele gratiilor doi ani și 2 luni. Liviu Dragnea mai este cercetat în alte două dosare – cel privind vizita în SUA, dar și dosarul Teldrum.

Citeşte şi:

Epidemiolog din Danemarca, unde 96% dintre oamenii peste 50 de ani sunt vaccinați: „Există o cale ușoară de a ieși din pandemie”

Părinții fetei de 18 ani care a murit în Colectiv, „manifest pentru o justiție corectă”

CTP, după declarațiile președintelui despre golf: „E greu să-ți închipui vreo legătură între Klaus Iohannis și un om de rând”

PARTENERI - GSP.RO FOTO După căsătoria-șoc cu nepoata fostei soții, Hulk face un nou anunț incredibil: „Da, e adevărat”

Playtech.ro BOMBĂ! Un medic celebru din România anunță când se termină pandemia de Covid-19: ‘Gata, dispare’

Observatornews.ro Medic din Braşov, atacat de urs în miez de noapte în curtea sa: „Deși am înlemnit și amuțit brusc, s-a repezit înspre mine”

HOROSCOP Horoscop 20 septembrie 2021. Săgetătorii trebuie să fie înțelepți și să asculte până la capăt ce au de spus ceilalți

Știrileprotv.ro Cum îți dai seama dacă mierea pe care o cumperi e 100% naturală. Metoda dezvăluită chiar de un producător

Telekomsport Marea gimnastă a ţării rupe tăcerea după Olimpiadă: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE În vara asta, o bucurie deschide o alta! FRESH 0.0 – optimism 100% răcoritor