Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectele de hotărâre privind vacantarea mandatului de deputat al lui Liviu Dragnea şi a postului de preşedinte al Camerei.

Proiectele de hotărâre au fost adoptate în unanimitate de deputaţi

Pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi-au anunţat deja candidatura, oficial, Marcel Ciolacu, din partea coaliţiei PSD-ALDE şi Opoziţia PNL, USR şi PMP, care o susţine pe Raluca Turcan.

„Avem voturi suficiente. Nu am discutat cu colegii de la Pro România. Mă bazez pe voturile de la PSD și ALDE. Mâine avem procedură, avem votul. Am avut discuţii azi la grup, colegii au venit cu această propunere. Am primis un singur mesaj de la soția mea, care mi-a spus trei nume: Adrian Năstase, Valeriu Zgonea și Liviu Dragnea.”, a spus Marcel Ciolacu.

Camera Deputaților a vacantat şi locul de deputat al lui Liviu Dragnea, condamnat definitiv la închisoare cu executare. Conducerea forului legislativ aştepta, marţi, motivarea deciziei în cazul lui Liviu Dragnea de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Cel care îi va lua locul liderului PSD este Petre Cioabă. Aceasta are 72 de ani și este pensionar şi este și președintele organziației de pensionari a PSD Teleorman, potrivit Mediafax.

