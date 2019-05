Marcel Ciolacu a ieşit încrezător din şedinţa CExN PSD.

„Avem voturi suficiente. Nu am discutat cu colegii de la Pro România. Mă bazez pe voturile de la PSD și ALDE. Mâine avem procedură, avem votul. Am avut discuţii azi la grup, colegii au venit cu această propunere. Am primis un singur mesaj de la soția mea, care mi-a spus trei nume: Adrian Năstase, Valeriu Zgonea și Liviu Dragnea.”, a spus Marcel Ciolacu.

Raluca Turcan a fost propusă pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților de către PNL, PMP și USR.

Anunțul a fost făcut chiar de către deputatul liberal, alături de alături de Dan Barna, liderul USR, și de Eugen Tomac, președintele PMP

Citeşte şi:

Gabriela Firea revine la şefia PSD Bucureşti. Prima lovitură pentru tabăra Dragnea. Gabriel Mutu este detronat de la Capitală

Citește mai multe despre marcel ciolacu pe Libertatea.