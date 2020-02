De Bobi Neacșu,

Liviu Dragnea a suferit un accident de muncă vineri dimineaţă în atelierul auto al Penitenciarului Rahova. Fostul şef al PSD repara o uşă la o dubă, când s-a tăiat la mână cu un flex.

Liviu Dragnea a fost operat în spitalul Penitenciarului Rahova, iar starea lui este bună, scrie Mediafax.

Fostul lider PSD este încarcerat în Penitenciarul Rahova, unde execută o pedeapsă de trei ani şi şase luni de închisoare.

