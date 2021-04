„Am o cifră. Doar 30% dintre bătrâni și bolnavi sunt vaccinați! Aștept comitetul de vaccinare și pe domnul Cîțu să o infirme”, își începe Liviu Iolu postarea pe Facebook.

Fostul purtător de cuvânt din Guvernul Cioloș se arată nemulțumit de declarația în care Florin Cîțu îi cere lui Vlad Voiculescu să își asume responsabilitatea pentru fiecare pacient din România, în contextul scandalului privind evacuarea pe timp de noapte a pacienților de la Spitalul Foișor.

„Așa e, doar că fiecare pacient de azi are legătură și cu premierul, care coordonează comitetul de vaccinare militarizat, pentru că doar nu era să se ocupe Ministerul Sănătății de vaccinare, cum se întâmplă peste tot. În România «s-a hotărât» că de vaccinare se ocupă armata, și am văzut și de ce, trebuiau băgați unii pe ușa din spate.

Fiecare pacient de azi din spital are legătură și cu premierul și eșecul de a-i vaccina pe cei mai vulnerabili, așa cum au făcut până acum toate statele responsabile”, continuă Liviu Iolu pe Facebook.

Membrul PLUS acuză că prin grăbirea trecerii la etapa vaccinări populației generale, dar și prin apariția unor categorii de „speciali și rudele lor”, Guvernul și Comitetul de vaccinare au „eșuat în a-i proteja pe oamenii bătrâni și pe cei bolnavi să ajungă în spitale la terapie intensivă”.

Premierul „face un exercițiu de PR cu artificii și zurgălăi”

În plus, Iolu îl critică pe premier că vorbește despre ridicarea restricțiilor de la 1 august, când România se află în plin val trei cu un record de pacienți pe secțiile de terapie intensivă.

„Premierul Cîțu a intrat prea repede într-un exercițiu de PR cu artificii și zurgălăi strigând un fel de «jos pandemia» guvernamentală înainte de termen. A strigat că scăpăm de restricții și măști când – și el o știe bine dar o zice la și altele – mai avem doar șase paturi libere la ATI și ambulanțe pline de bolnavi”, conchide Liviu Iolu.

Reacția lui Liviu Iolu vine după ce, duminică după-amiază, într-o conferință de presă, Florin Cîțu a declarat că se așteaptă la demisii după evacuarea cu scandal, de vineri noapte, de la Spitalul Foișor din București.

„Aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanţelor sau aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educaţiei, şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii”, a completat premierul.

Ulterior, premierul a revenit cu un mesaj pe Facebook, în care spune că a cerut „transparenţă, coerenţă, profesionalism” tuturor miniștrilor.

În contextul în care unii liberali au afirmat că vor propune remanierea lui Vlad Voiculescu, ministrul sănătății, premierul Cîțu declarase înainte de intervenția sa pe Facebook, că astfel de decizii sunt luate de premier, nu se discută, ci vor fi anunţate.

Liberalii s-au reunit, luni dimineață, într-o şedinţa în care se va discuta inclusiv dacă ministrul sănătăţii, Vlad Voiculescu, va mai fi susținut de partid.

