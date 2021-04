Premierul Florin Cîțu, mesaj pe Facebook: ”Fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii”

„Este un lucru pe care l-am cerut de la toţi miniştrii: transparenţă, coerenţă, profesionalism”, scrie Florin Cîțu.

„Aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanţelor sau aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educaţiei, şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii”, a completat premierul.

„Referitor la situația de la Spitalul Foișor: este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România”, conchide Cîțu.

În contextul în care unii liberali au afirmat că vor propune remanierea lui Vlad Voiculescu, ministrul sănătății, premierul Cîțu declarase după şedinţa Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţie, că astfel de decizii sunt luate de premier, nu se discută, ci vor fi anunţate.

Eu vă spun un lucru pe care vi l-am spus de fiecare dată şi celor care au opinii politice pe subiect: remanierea sau o decizie în acest Cabinet o va lua premierul, iar aceste decizii nu se discută, ele se vor anunţa. Florin Cîțu, întrebat despre remanierea lui Vlad Voiculescu:

„Spitalul Foișor nu este sub autoritatea Ministerului Sănătății, ci a Primăriei Capitalei. Mai pe scurt și mai pe românește, Ministerul Sănătății nu poate decide peste un manager de spital aflat în subordinea unei primării, chiar dacă vorbim despre o situație de criză. Lucrurile pot fi blocate, fie din interes mediatic, politic, fie dintr-o neînțelegere a situației de criză în care sistemul sanitar se află”, a spus Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, în conferința pe care a organizat-o în același timp cu premierul.

