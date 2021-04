„Eu vă spun un lucru pe care vi l-am spus de fiecare dată şi celor care au opinii politice pe subiect: remanierea sau o decizie în acest Cabinet o va lua premierul, iar aceste decizii nu se discută, ele se vor anunţa”, a afirmat Florin Cîţu, când a fost întrebat dacă îl va remania pe ministrul sănătăţii.

„Am cerut transparenţă şi profesionalism, asta cer de la toţi miniştrii”

Chestionat dacă i-a cerut lui Vlad Voiculescu să fie mai transparent, în contextul în care ministrul sănătăţii a ieşit la declaraţii concomitent cu el, prim-ministrul a precizat: „I-am cerut, nu acum, am cerut să fie prezentat un raport şi am cerut să facă declaraţii de presă săptămânal. De atunci nu am mai cerut. Cer acest lucru de la toţi miniştrii, nu doar de la ministrul sănătăţii. Am cerut transparenţă şi profesionalism, asta cer de la toţi miniştrii”.

Vicepreşedintele PNL Ben Oni Ardelean a anunţat, sâmbătă, că va solicita premierului Florin Cîţu, în şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului, demiterea de urgenţă a ministrului sănătăţii, Vlad Voiculescu.

Liberalii se reunesc luni în BPN, la ora 10.00.

Declarațiile lui Cîțu vin în ziua în care România a atins un număr fără precedent în ceea ce privește numărul pacienților cu COVID aflați la terapie intensivă. 1.531 de pacienți sunt internați la terapie intensivă, o creștere de 39 într-o singură zi. Potrivit Ministerului Sănătății, în țară sunt oficial 1.677 de paturi ATI COVID, dar nu toate sunt și funcționale.

