Pe când avea doar patru zile de viață, micuțul Liviu a ajuns sub bisturiul chirurgilor care au încercat să mai repare ceva din urmele lăsate de o malformație genetică ce i-a afectat piciorul drept. Bieții părinți nu aveau de unde să știe că, din acel moment, viața copilașului lor avea să fie un calvar parcă fără de sfârșit în care medicii aveau să depisteze că băiețelul lor suferă de cancer la vezica urinară, de hidronefroză bilaterală și de morbus osler (o maladie vasculară extrem de rară care produce ”explozia” vaselor de sânge).

Lui Liviu îi țâșnește sângele pe gură și pe nas de șase or pe zi

”De curând, în urma testelor genetice făcute la Viena, la ”Wiener Privatklinik-WPK”, am aflat că Alex are și morbus osler. E o boală rară care face ca vasele de sânge să se spargă din senin și să producă hemoragii foarte puternice. Vara face și șase crize pe zi în care sângele îi curge ca la robinet, și pe gură, și pe nas. Iarna numărul crizelor scade la patru pe zi…În ziua în care a împlinit 11 ani (n.r. 19 august 2019) eram la spital, cu hemoragie. Doctorii ne-au spus că nu au ce să-i facă…Suntem disperați, nu știm în ce parte să o mai luăm…”, Georgiana Stoian (34 de ani), mama lui Alexandru-Liviu.

Bolnav de cancer, băiețelul se duce la școală cu trusa de prim-ajutor

Băiețelul bolnav de cancer la vezică, elev în clasa a cincea, un olimpic la engleză pentru care plăcerea de învăța se traduce doar prin note de zece, luptă din răsputeri cu maladiile care i s-au cuibărit în trup. La școală merge cu trusa de prim-ajutor în ghiozdan pentru a interveni singur atunci când sângerările puternice se produc la ore. Însă, pentru a-și putea recâștiga copilăria furată de destin, copilașul ar trebui tratat la Viena și mai apoi operat de chirurgii austrieci. Nota de plată pentru viața sa se ridică însă la peste 70.000 de euro, bani pentru investigații, tratamente și operație.

Prețul vieții, 70.000 de euro

”Suntem programați să mergem la Viena pe 27 noiembrie, dar nu mai avem bani să continuăm tratamentul. Am vândut tot…Ne-a rămas doar casa în care stăm, dar nu o dau pentru că ar însemna să îmi scot copii în stradă. Avem nevoie de aproximativ 70.000 de euro, doar pentru investigații și operație. Acum, însă, Liviu e inoperabil din cauza acelei maladii care îi produce hemoragiile. Când boala va fi sub control, operația va fi luată în calcul. Până atunci stăm pe loc și cu tumora de la vezică și cu tot ce are el”, a mai spus mama băiețelului.

Mama lui Liviu are, ca și fiul ei, cancer

Situația familiei este cu atât mai dramatică cu cât și Georgiana are, ca și fiul ei, cancer! Este vorba de un cancer de col uterin operat despre a cărui recidivă femeia a aflat în urmă cu aproximativ o lună. În plus, femeia va trebuie să se opereze și pentru hernie strangulată a stomacului.

Cei care doresc să îl ajute pe Mihai, o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «MIHAI ».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 2 % din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDATIA RINGIER ii sprijina de 7 ani la rubrica AJUTA COPIII

ACȚIUNE UMANITARĂ FINANȚATĂ ȘI PUBLICATĂ DE FUNDAȚIA RINGIER

