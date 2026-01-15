„Statisticile arată un interes maxim al craiovenilor în a-și obține un loc garantat unde să-și parcheze mașina în apropierea locuinței”, a declarat oficialul pe Facebook.

În perioada 16-31 decembrie 2025, Primăria Craiova a scos la atribuire 6.765 de locuri de parcare, dintre care 206 destinate persoanelor cu dizabilități, potrivit Cuvântul Libertății. S-au înregistrat 6.704 solicitări în total, dintre care 524 pentru locurile destinate persoanelor cu dizabilități. Totuși, 479 de locuri de parcare au rămas neatribuite.

Zona centrală a orașului continuă să fie cea mai căutată, cu multiple cereri pentru un singur loc. De exemplu, cinci locuri din centrul Craiovei au înregistrat câte cinci solicitări fiecare, conform datelor transmise.

„În această perioadă se verifică fiecare cont de utilizator, iar imediat după efectuarea licitațiilor, acolo unde există, se vor atribui locurile”, a explicat viceprimarul.

Operațiunea de marcare, numerotare și atribuire a locurilor de parcare va continua imediat ce condițiile meteorologice o vor permite, mai informează sursa citată.

Viceprimarul a subliniat implicarea locuitorilor din toate zonele orașului, menționând că 20.475 de utilizatori s-au înregistrat pe platformă pentru a beneficia de acest serviciu.

