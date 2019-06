Fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, nu se va putea căsători de pe 5 iulie, când va împlini 51 de ani, așa cum intenționa inițial.

„Eu m-am ocupat de resort și înainte, asta e funcția mea în continuare. Eu pot să-mi văd de treaba mea în continuare, nu e greu. Sunt general manager. Nu știu cât voi sta în țară. Trăiesc acolo în pădure, să spun așa, nu m-am simțit amenințată, cei din regiune sunt foarte diferiți.

Am emoții să îl văd pe Radu. Prima oară n-am avut nici o reacție, timp de câteva secunde n-am zis nimic. Nu mă așteptam. Am avut sentimentul că am fost și până acum căsătoriți. Pe mine mă interesează evenimentul în sine, locul și alte accesorii nu sunt importante. Nu m-am gândit, ce o fi, n-are importanță, sunt doar lucruri material”, a declarat Roxana Mihalache, la România TV.

