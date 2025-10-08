Preotul uituc

Loredana Mirci și Giuseppe D’Agostino s-au căsătorit în Santuario della Madonna di Montalto din Messina, construit în 1286 pe Caperrina, însă părintele Lorenzo Campagna, 86 de ani azi, hirotonit de 57 de ani, a uitat să depună actele la starea civilă în termenul legal de 5 zile. Astfel, căsătoria lor nu a fost niciodată înregistrată oficial.

Problema a ieșit la iveală când cuplul a vrut să divorțeze, după doar un an de conviețuire. S-a descoperit atunci că, din punct de vedere legal, ei nu fuseseră niciodată căsătoriți!

Datorii mari pentru nuntă

Loredana contractase două împrumuturi în valoare totală de peste 66.150 de euro pentru a plăti nunta, inclusiv mobilier, ceremonie, suveniruri și lună de miere. Ea dorea o procedură normală de divorț pentru a împărți aceste costuri.

Însă Giuseppe a refuzat să semneze pentru înregistrarea tardivă a căsătoriei. El nu vedea sensul de a oficializa o relație eșuată doar pentru a o desface imediat și a plăti o sumă mare de bani.

Proces în instanță

În aceste condiții, Loredana a dat în judecată atât pe Giuseppe, cât și Arhidieceza din Messina, cerând daune. Instanța a decis însă că Giuseppe „nu avea nicio obligație legală – cel mult una morală – de a-și da acordul pentru înregistrarea tardivă”.

De asemenea, s-a considerat că preotul nu poartă vreo vină.

Acțiune „inadmisibilă”

Prima sentință a fost dată în 2019, la 9 ani după ceremonia de nuntă. Loredana a făcut apel de 3 ori, dar Curtea Supremă din Italia a respins în final acțiunea ca „inadmisibilă”.

Alberto Ciccone, avocatul Loredanei, este în mod evident dezamăgit de rezultatul apelului la Curtea Supremă, după 15 ani de proceduri judiciare .

„Ceream daune pentru încălcarea promisiunii de căsătorie”, iar documentele includeau și un e-mail certificat de la un avocat în numele lui Giuseppe, în care își declara disponibilitatea de a rambursa 50% din costuri, „dar Curtea Supremă spune că nu există dovezi că avocatul avea un mandat de la clientul său…”.

În plus, excluzând co-responsabilitatea preotului paroh amnezic, care are acum 86 de ani, judecătorul de apel a observat că femeia „nu a furnizat dovezi ale daunelor suferite” și, în orice caz, „poate face o acțiune independentă și separată împotriva fostului său partener pentru restituirea mobilei”.

Loredana nu s-a recăsătorit, iar căsătoria canonică, oficiată așa cum a vrut Dumnezeu de către Don Lorenzo, rămâne valabilă!



