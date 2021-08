Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode (D), participa alaturi de primarul Emil Boc (C) si Chestorul general de politie Bogdan Despescu (S), Secretar de Stat in MAI, la inaugurarea programului pilot privind emiterea cartii de identitate electronica, program din cadrul unui proiect desfasurat in Cluj-Napoca, luni, 2 august 2021. RAUL STEF / MEDIAFAX FOTO