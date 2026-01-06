„Baie” în zăpadă, la bustul gol

Rămas două zile fără curent din cauza vremii extreme, Lucian Heiuș, vicepreședintele Curții de Conturi a României, s-a răcorit cu o baie în zăpadă, susținând că „așa-i la munte”.

El s-a filmat dis-de-dimineață în timp ce se arunca în zăpadă, îmbrăcat doar în șort și însoțit de cei doi câini ai săi. „Cum începi o zi mai bună la munte decât cu o baie în zăpadă? Ce zi faină. Așa-i la munte. Yeaaa!”, spune Lucian Heiuș în videoclipul postat pe Facebook luni, 5 ianuarie.

„Dimineața, după două zile fără energie electrică”, a mai scris el în descrierea postării.

Cine este Lucian Heiuș

Lucian Ovidiu Heiuș, în vârstă de 60 de ani, este un politician și funcționar public român. A fost deputat în Parlamentul României, între 2016-2020 reprezentând județul Hunedoara din partea Partidului Național Liberal (PNL).

De-a lungul carierei sale, a ocupat mai multe funcții administrative și economice, printre care: director executiv Camera Agricolă Județeană Hunedoara, director general la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), funcție pe care a deținut-o în perioada 2022-2023, sau secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, în guverne anterioare.

În prezent, el ocupă funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi a României.

