Nava a fost confiscată în urma unui mandat emis de un tribunal federal

Acțiunea a fost realizată în baza unui mandat emis de o instanță federală americană, după ce nava a fost monitorizată și urmărită de vasul Gărzii de Coastă USCGC Munro, potrivit unui comunicat al Comandamentului European al SUA (EUCOM).

„Nava a fost confiscată în Atlanticul de Nord în urma unui mandat emis de un tribunal federal, după ce a fost urmărită de USCGC Munro”, a transmis EUCOM.

Într-un mesaj ulterior publicat pe platforma X, comandamentul a precizat că operațiunea se înscrie în cadrul proclamației președintelui Statelor Unite, Donald Trump, care vizează navele sancționate considerate o amenințare la adresa securității și stabilității emisferei vestice.

Totodată, EUCOM a subliniat că acțiunea a fost desfășurată de structuri ale Departamentului Securității Interne, cu sprijinul Departamentului Apărării, reflectând o abordare coordonată la nivelul întregii administrații pentru protejarea teritoriului național.

Urmărire în Atlanticul de Nord

După o urmărire care a durat aproximativ două săptămâni, petrolierul a navigat miercuri de-a lungul coastelor Irlandei, Regatului Unit și Islandei, fiind încercuit în cursul după-amiezii de mai multe elicoptere.

Operațiunea a beneficiat de o mobilizare importantă de mijloace militare americane, inclusiv aeronave de transport C-17A Globemaster și avioane de supraveghere P-8A Poseidon, care au operat din Regatul Unit.

Incidentul își are originea în luna decembrie, când petrolierul Bella 1 a evitat o blocadă americană în apropierea Venezuelei și a respins o tentativă de abordare din partea Gărzii de Coastă a SUA.

De atunci, nava a fost urmărită într-o amplă operațiune transatlantică. În încercarea de a evita confiscarea, petrolierul și-a schimbat identitatea pe mare: a fost redenumit Marinera, iar pavilionul Guyanei a fost înlocuit cu cel al Rusiei.

Nava face parte din „Flota din umbră” a Rusiei

Deși, potrivit informațiilor, nava nu transporta încărcătură – echipajul nereușind să încarce țițeiul planificat – autoritățile americane consideră petrolierul o piesă importantă a așa-numitei „flote din umbră” utilizate pentru ocolirea sancțiunilor internaționale.

În aceeași zi, o altă navă din această categorie, Sophia, a fost confiscată de Statele Unite în apele internaționale.

Potrivit Comandamentului Sudic al SUA, petrolierul este escortat către teritoriul american. Kremlinul a criticat ceea ce a numit atenția „excesivă” acordată navei, susținând că aceasta naviga în apele internaționale, în conformitate cu dreptul maritim.

Reacția Rusiei

Ca reacție, Rusia ar fi trimis un submarin și alte nave pentru a escorta petrolierul, însă până în prezent nu au fost raportate confruntări între forțele navale americane și cele ruse.

Ministerul rus al Transporturilor a denunțat miercuri, într-un comunicat, folosirea forţei de către Forţe Navale americane împotriva petrolierului rus M/V Bella 1.

„Conform normelor Convenţiei ONU a dreptului mării din 1982, regimul libertăţii navigaţiei se aplică pe apele mării libere şi niciun stat nu are dreptul să folosească forţa împotriva navelor înmatriculate în mod corespunzător în jurisdicţia altor state”, a transmis Moscova.

