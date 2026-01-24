Progres inegal pe cele patru loturi

Pe Lotul 1, Cluj-Napoca – Aghireș, care se întinde pe 30,4 kilometri, lucrările sunt realizate în proporție de 55%. Acest segment este construit de asocierea Alstom Transport – Arcada Company, cu un termen de finalizare stabilit pentru august 2026 și o valoare contractuală de 1,61 miliarde de lei, fără TVA.

Lotul 2, între Aghireș și Poieni, măsoară 36,5 kilometri și are un progres de 59%, fiind executat de aceeași asociere. Lucrările la acest tronson au termen de finalizare tot în august 2026, cu un cost estimat la 1,53 miliarde de lei, fără TVA.

În schimb, Lotul 3, Poieni – Aleșd, se confruntă cu cele mai mari întârzieri. Pe această porțiune de 52,7 kilometri, stadiul fizic al lucrărilor este de doar 16,14%. Executantul, asocierea condusă de FCC Construccion, are termen să finalizeze lucrările până în mai 2027, însă întârzierile acumulate creează îngrijorări serioase, având în vedere valoarea ridicată a contractului, de 2,11 miliarde de lei, fără TVA.

Pe Lotul 4, care leagă Aleșd de frontiera cu Ungaria și măsoară 46,8 kilometri, stadiul lucrărilor este de 32%. Tronsonul este realizat de asocierea Webuild – Pizzarotti – Salcef, termenul de finalizare fiind, la rândul său, mai 2027, iar costul lucrărilor ajungând la 2,41 miliarde de lei, fără TVA.

Riscuri pentru finanțare și întârzieri în proiect

Premierul Ilie Bolojan a avertizat că proiectul se confruntă cu un decalaj de aproximativ un an. „Problemele au apărut în special pe sectorul dintre Huedin și Aleșd, unde faza de proiectare a fost blocată mai bine de 12 luni”, a declarat acesta.

Întârzierile pun sub semnul întrebării accesarea completă a fondurilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). CFR SA a confirmat deja că o parte din finanțare ar putea fi pierdută. Proiectul este structurat pe etape, prima fiind finanțată prin PNRR, iar restul prin Programul Transport. În cazul în care țintele asumate nu sunt atinse în termenele prevăzute, există riscul ca bugetul de stat să suporte o parte semnificativă din costuri sau să fie necesară identificarea altor surse europene de finanțare.

CFR SA și-a exprimat intenția de a redeschide traficul feroviar pe cei 183 de kilometri modernizați ai liniei până la sfârșitul anului 2026, inclusiv pe ruta Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor. Cu toate acestea, progresul lent al unora dintre loturi ar putea îngreuna atingerea acestui obiectiv.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE