„Pe mine m-ați…, dar cu Toby ce-ați avut? În 2017, o amică m-a rugat să găsesc o soluție pentru cățelul ei, pentru că nu mai avea posibilitatea să aibă grijă de el. Acasă nu mai puteam să îl iau, pentru că aveam deja 3. Am întrebat mai mulți colegi dacă nu pot să îl adopte și, până la urmă, am decis să îi oferim „casă” lui Toby la sediul PNL, care are și o curte foarte spațioasă. Nimeni nu a avut nicio obiecție”, a scris Ludovic Orban, actual președinte al partidului Forța Dreptei, pe Facebook.

Fostul premier a continuat: „Toby a devenit un obișnuit al casei. Primea mâncare și atenție de la mulți liberali iubitori de animale. 5 ani de zile a fost tratat cu omenie. Nu a deranjat pe nimeni și nimeni nu a avut nicio treabă cu el. Asta până de curând”.

Potrivit lui Ludovic Orban, noua conducere a PNL l-a dus pe animal la un adăpost.

Am aflat cu stupoare că epigonii instalați la ordin la butoanele partidului nu au mai avut loc de el și l-au alungat, ducându-l la un adăpost de căței. Cât de rău să fii, cât de insensibil ca să alungi fără niciun motiv un cățel nevinovat din locul în care s-a obișnuit să trăiască? Ludovic Orban, fost premier:

„Cum să îl duci la un adăpost de câini după ce a trăit 5 ani printre oameni? Nu au fost în stare să găsească niciun iubitor de animale care să îl adopte? Asta a pus capac. Nici nu mai vreau să aud de ei”, a încheiat postarea fostul lider liberal.

Recomandări Unul dintre cei mai mari scriitori ruși, Mihail Șișkin, text special pentru români: „Un Putin pentru fiecare"

Câinele Toby, adus de fostul președinte PNL Ludovic Orban, a stat 5 ani la sediul PNL din Modrogan. Foto: Facebook Ludovic Orban

Surse din Partidul Național Liberal au susținut însă pentru Libertatea că vineri, 12 august, câinele l-a mușcat pe paznicul din curtea PNL de patru ori și că acesta a fost motivul pentru care animalul a fost îndepărtat.

Câinele Toby este acum în adăpostul Brănești și așteaptă să fie adoptat.

