De Valentina Postelnicu,

„În 2016, bucureştenii, din păcate, au luat o decizie care a dus Bucureştiul în pragul falimentului, care a făcut praf Bucureştiul şi a creat multe alte probleme pentru bucureşteni”, a spus Orban, într-o conferinţă de presă, la sediul PNL.

El a precizat că nu i-a cerut să se înscrie în partid, pentru a da posibilitatea şi altor partide să îl susţină.

„Nu exclud niciun fel de colaborare cu partenerii noştri”, a mai spus Orban, adăugând că ia în calcul inclusiv discuţii cu PMP.

Ludovic Orban a explicat că PNL a efectuat o cercetare sociologică amplă, la nivelul Bucureştiului şi a Capitalei, iar în urma cercetării, a rezultat clar că toţi candidaţii PNL au şansa de a câştiga Primăria Capitalei dar „nu au această garanţie că vor câştiga bătălia cu PSD”.

„În urma discuţiilor pe care le-am avut cu Nicuşor Dan, mai multe discuţii care au vizat problematica Bucureştiului şi rezolvarea marilor probleme, am luat decizia de a-l propune ca şi candidat susţinut de PNL la Primăria Capitalei. În zilele următoare, voi susţine această propunere în faţa PNL Bucureşti, a Biroului Executiv PNL”, a explicat el.

Potrivit lui Orban, obiectivul fundamental al PNL este de a asigura o guvernare locală a Bucureştiului care să ofere soluţii care stau în picioare, pentru toate problemele majore ale Bucureştiului, de la trafic, la urbanism, calitatea vieţii.

„Am convingerea că Nicuşor Dan este cel mai potrivit candidat pentru atingerea celor două obiective ale PNL, de a elibera Bucureştiul de domnia despotică a PSD şi a asigura o bună guvernare a Capitalei. PNL face într-un felun sacrificiu prin decizia de a renunţa la candidatul propriu şi a susţine un candidat care nu e membru de partid”, a mai afirmat Orban.

Orban a arătat că el, personal, are încredere deplină în Nicuşor Dan şi este convins că acesta are toate datele pentru a asigura o guvernare bună pentru Capitală.

„Este fundamental ca în Bucureşti să se producă o schimbare profund, să se pună punct clanului care s-a construit în Voluntari şi care are în frunte un om care este o marionetă, care a făcut praf Bucureştiul în ultimii 4 ani”, a mai spus Orban.