„Ce m-a deranjat cel mai mult a fost că a invocat acordul. Nu a avut nici acordul meu nici al forurilor statutare”, a precizat Ludovic Orban.

Mai mult, președintele PNL a lăudat activitatea lui Alexandru Nazare și a ridicat semne de întrebare privind motivele din spatele deciziei lui Florin Cîțu.

„Eu am urmărit și privind activitatea ministrului de Finanțe aveam motive de mândrie nu de remaniere. Consider că nu are motive obiective. Vreau să cred, deși îmi e foarte greu, că nu există nicio legătura între faptul că Alexandru Nazare nu a apărut în poză și faptul că a fost demis”, a afirmat Ludovic Orban cu referire la poza din momentul în care Florin Cîțu și-a anunțat candidatura pentru șefia PNL.

Premierul Cîțu a anunțat revocarea ministrului de finanțe, Alexandru Nazare, după ședința de guvern de joi, și a preluat conducerea interimară a instituției.

Florin Cîțu i-a reproșat că a avut multe proiecte întârziate, „legate de fonduri europene și evaziune fiscală”.

În prima reacție după revocare, Alexandru Nazare că nu a dorit să își dea demisia, precum i-a cerut Florin Cîțu, întrucât „și-a făcut treaba și are rezultate vizibile”.





