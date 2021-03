Ludovic Orban, despre consumul de alcool: „În puține momente ale vieții am fost văzut băut cu adevărat ”

„Ați avut vreodată probleme cu alcoolul?”, a fost una dintre întrebările puse de Denise Rifai lui Orban.

Ludovic Orban, la Denise Rifai

Fostul premier nu a ocolit răspunsul: „Cine nu are probleme cu alcoolul când consumă mai mult alcool decât poate duce?! Cei ce mă cunosc știu că beau foarte rar, am perioade lungi când n-o fac. Beau la ocazii un pahar de șampanie, un pahar de vin, o bere la o masă”.

Fiecare a avut la viața lui momente când a băut mai mult, în adolescență, în tinerețe. Am avut și momente când am sărit calul. Dar orice om depășește momentele respective. Alcoolul în exces face rău, denaturează, distruge personalitatea. Ludovic Orban:

„Dacă bei, e greu să ții un program riguros de muncă”

Fostul premier a recunoscut că nu rezistă la băutură.

„M-am surprins pe mine pe fondul consumului de alcool. Mă schimbam, mă urâțeam, îmi afecta logica, luciditatea, raționalitatea”, a declarat el.

„În puține momente ale vieții am fost văzut băut cu adevărat. Sunt foarte moderat și cumpănit în privința alcoolului. Oricum, dacă bei, e greu să ții un program riguros de muncă. Iar eu stau câte 14-15 ore de muncă la Guvern, trebuie să fii lucid când iei decizii. Fiecare mai bea un pahar, important e să nu sari calul”, a mai spus Orban legat de acest subiect.

Citeşte şi:

Când școlile şi afacerile rămân deschise, testarea masivă reduce infecția cu 50%. Prin lockdown, a scăzut cu 30%. Exemplele slovac și britanic

Gafă a ministrului apărării. Nicolae Ciucă a postat pe Facebook o poză în care apar parole și numere de telefon

După cancere nediagnosticate, o altă scădere a avut loc pentru că oamenii au evitat spitalele în pandemie: cu 35% mai puțini pacienți descoperiți cu TBC

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro Adelina Pestrițu și-a înjurat un fan? Scandal monstru pe internet

Observatornews.ro Trei youtuberi au drogat-o pe iubita unuia dintre ei, i-au distrus casa şi au batjocorit-o live pe internet, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2021. Balanțele pot fi factorul principal de armonie sau declanșatorul unor conflicte

Știrileprotv.ro Semnal de alarmă tras de medici, în urma decesului Corneliei Catanga

Telekomsport Primele detalii despre cum a murit patronul PRO TV. A existat un singur supravieţuitor

PUBLICITATE Iată o rețetă care te poate ajuta să economisești bani! (Publicitate)