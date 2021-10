„Criza politică trebuie să înceteze imediat pentru că România are nevoie de un guvern stabil. Din păcate decizia de ieri a președintelui Klaus Iohannis este mai degrabă o cacealma care nu numai că nu are ca obiectiv soluționarea crizei, ci are ca efect prelungirea ei. Este evident pentru orice om care cunoaște situația politică din România că în ciuda bunelor intenții ale lui Dacian Cioloș și USR care au fost singurii care s-au prezentat la Cotroceni cu o propunere de premier. Desemnarea să se facă în persoana unui premier care șansa să facă o majoritate în Parlament”, a declarat Ludovic Orban, marți, într-o conferință de presă susținută în Parlament.

Fostul lider al liberalilor a mai spus că Dacian Cioloș nu va strânge o majoritate în Parlament.

„Vă spun că nici actuala conducere a PNL, nici alte formațiuni politice nu vor susține învestirea unui guvern Cioloș. Mă îndoiesc că în momentul înc are președintele și-a îndeplinit atributul, nu cred că nu este conștient că Dacian Cioloș nu are nicio șansă să formeze o majoritate”, a mai punctat Orban.

Fostul președinte al PNL a explicat gestul făcut de Klaus Iohannis.

„Această desemnare s-a produs din cauza faptului că nici PSD, nici PNL nu și-au prezentat propunerea de premier. Dacă în privința PSD e pagubă în ciuperci, la PNL decizia de a nu se prezenta cu o propunere este o decizie care practic a pus PNL în situația de a nu avea o propunere și de a nu îi pune pe masa președintelui o posibilitatea de desemnarea unui premier care are șansa să formeze o majoritate. Sunt convins că această propunere nu a fost făcută pentru că intenția lui Florin Cîțu și Klaus Iohannis e de a consuma prima propunere cu o persoană din PNL, pentru că nu au încredere în colegii lor”, a mai transmis Ludovic Orban.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni că îl desemnează pe președintele USR, Dacian Cioloș, drept candidat pentru funcția de prim-ministru și îi dă mandatul de a forma următorul guvern, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare.

Citeşte şi:

Politologul Cristian Pîrvulescu: „În mare măsură, Iohannis l-a desemnat premier pe Cioloș ca să-l compromită și să-l izoleze”

În timpul orelor, a sunat psihologul spitalului. Murise mama unui elev aflat în clasă. Ce a făcut învățătoarea?

„Așa arată un dezastru sanitar”. Reportaj cutremurător Recorder la cel mai mare spital din țară

PARTENERI - GSP.RO Reghecampf anunță: „Am depus actele pentru divorț”. Anamaria Prodan și fiul lor, reacții înfiorătoare

Playtech.ro BOMBĂ! Legătura nebănuită pe care o aveau miliardarul Dan Petrescu și mama Oanei Zăvoranu. Ce s-a aflat acum

Observatornews.ro Un tânăr din Turda, care a fost prins de poliţişti fără permis, a scăpat de dosar penal pentru că a fost sincer şi cooperant

HOROSCOP Horoscop 12 octombrie 2021. Peștii s-ar putea elibera de unele iluzii care nu le-au adus nimic bun niciodată

Știrileprotv.ro Reacție dură a Anamariei Prodan după ce Reghe a anunțat divorțul: „Eu am avut în pantaloni ce nu au avut cei care au stat lângă mine!„

Telekomsport Scandal MONSTRU în familia Vlăduţei Lupău. Bătaie ca-n filmele de acţiune în centrul Clujului

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!