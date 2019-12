De Răzvan Mihalașcu,

Șeful Executivului a afirmat că nu există resurse financiare la bugetul de stat pentru a susține această creștere.

„Deocamdată este un vot, până intră legea în vigoare mai sunt proceduri constituţionale. Este un populism ieftin al PSD care nu are niciun fundament în realitatea economică, pentru care nu există resurse financiare la bugetul statului. (…) Noi ne dorim creşterea alocaţiilor, dar această creşterea a alocaţiilor să fie sustenabilă, să ducă într-adevăr la creşterea puterii de cumpărare a alocaţiei, pentru că dacă o facem altfel orice creştere de venit, de salariu în sectorul public, de alocaţie, de creştere a salariului minim, de creştere a pensiilor duce la inflaţie şi până la urmă duce la erodarea puterii de cumpărare şi creşterea nu se face decât pe hârtie, fără ca oamenii să poată să cumpere mai multe din banii pe care îi primesc în plus”, a declarat premierul Ludovic Orban, la Radio România Actualităţi, conform Mediafax.

Ludovic Orban a precizat că PSD a lăsat bugetul de stat „făcut harcea parcea”, cu un deficit de peste 4% din PIB.

„PSD a lăsat bugetul făcut harcea parcea, cu un deficit de peste 4% din produsul intern brut. Mai mult decât atât, prin legile adoptate în perioada guvernării PSD, creşterea cheltuielilor bugetare pe anul 2020 este de peste 22 de miliarde. La această creştere trebuie să facem faţă şi să menţinem în acelaşi timp obiectivul nostru de a reveni cu deficitul sub 3%. Nu avem nici măcar un fundament solid. Noi când am propus majorarea alocaţiilor pentru copii, am făcut acest lucru pentru că nu mai fuseseră majorate din 2015. Majorarea era o majorare pentru care existau resurse financiare la bugetul statului, în conformitate cu predicţiile făcute de Guvern. Este clar că PSD a venit cu un proiect fără nici un fel de studiu de impact, fără nici un fel de fundament în realitate economică şi în realitate bugetară şi a reuşit până la urmă să obţină votul pentru acest proiect, fără să ţină cont de situaţia în care se găseşte astăzi România”, a afirmat prim-ministrul.

Potrivit sursei citate, Camera Deputaților a votat, miercuri, ca for decizional, inițiativa legislativă ce prevede dublarea alocațiilor pentru copiii între 2 și 18 ani. Suma ajunge astfel la 300 de lei, respectiv 600 de lei pentru copiii cu handicap.

Măsura ar urma să intre în vigoare în luna care urmează promulgării legii de către preşedintele Klaus Iohannis.

