„Deja sunt cu un pas în afara PNL, v-o spun ca să ştiţi”, a spus Ludovic Orban, fiind întrebat la Palatul Parlamentului dacă îşi va da demisia din partid în cazul în care PNL îl va propune din nou pe Florin Cîţu pentru funcţia de premier.

„Eu am anunţat public că nu voi susţine o astfel de propunere şi vă spun de acum că nu voi susţine nici alte propuneri pe care le consider nedemne de PNL. Nu am luat încă decizia, pentru că încă mă agăţ poate de o speranţă deşartă că le poate veni mintea la cap celor care astăzi au ocupat efectiv în forţă decizia în partid şi vor ţine cont de ceea ce spun cetăţenii români şi mai ales de ce spune baza PNL. E o iluzie. Încă mai sper, pentru că speranţa moare ultima”, a precizat Ludovic Orban.

„Solicit public demisia lui Florin Cîţu”

Anterior, Ludovic Orban i-a solicitat demisia lui Florin Cîţu de la şefia Partidului Naţional Liberal. „Solicit public demisia din funcţia de preşedinte al PNL a domnului Florin Cîţu. El a demonstrat că nu are nicio urmă de responsabilitate, a executat orbeşte ordinele primite fără să ţină cont de consecinţele dramatice pentru România, iar astăzi Florin Cîţu este o frână evidentă în calea oricăror negocieri în care poate fi implicat PNL pentru a da o soluţie raţională acestei crize”, a declarat Orban, la Parlament, conform Agerpres.

Odată cu Cîţu ar trebui să plece acasă şi toţi cei care l-au susţinut, a adăugat fostul lider liberal. Orban i-a solicitat, de asemenea, preşedintelui Klaus Iohannis „să renunţe la răfuielile politice meschine” şi să nu mai impună decizii în PNL.

„Sigur că astăzi ar fi foarte potrivit să cer şi demisia preşedintelui Iohannis, dar nu o fac, pentru că ştiu că o fac degeaba. Îl somez în schimb public să îşi aducă aminte că este preşedintele României, să înceteze bătaia de joc la adresa cetăţenilor români, să renunţe la răfuielile politice meschine, să renunţe la ambiţia bolnavă de a-şi impune o voinţă bolnavă, contrară intereselor fundamentale ale României, să înceteze să mai tuteleze şi să impună decizii conducerii PNL, contrare interesului public şi interesului de a depăşi această criză”, a susţinut Orban.

