Ludovic Orban a fost prezent, sâmbătă, la Iași, unde a participat la ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Drapelului Național în fața Prefecturii. De asemenea, șeful liberalilor a susținut și o conferință de presă, în care a spus că este pregătit și are energie suficientă încât să mai conducă PNL și după congresul din 25 septembrie.

„Domnul Boc a spus că mi s-a terminat benzina. Şi am recunoscut că nu am mai achiziţionat benzină pentru că viitorul este al maşinilor electrice. Nu mai e nevoie de benzină, e nevoie de baterie. Dar în materie de baterie, unii colegi mai şugubeţi îmi spun Duracell. N-am nevoie de benzină, am tot ce-mi trebuie, am o energie suficient de mare astfel încât să ofer şi mai mult PNL-ului decât am oferit în cei patru ani cât am condus partidul”, a declarat liderul PNL, Ludovic Orban, sâmbătă, potrivit News.

Reacția liderului PNL vine după ce mai mulți colegi din interiorul partidului i-au reproșat că este un om al trecutului. Inclusiv Emil Boc, primarul Clujului, a declarat în urmă cu câteva zile într-o emisiune că „benzina lui Ludovic Orban se apropie de final”.

„Rolul domnului Orban a fost important în momentele când am câştigat europarlamentarele, apoi cu preşedintele prezidenţialele. Dar benzina domniei sale se aproapie de sfârşit când vorbim de capacitatea de a duce mai departe un partid la nivelul următor”, a declarat Emil Boc într-o emisiune la Ziua Live, potrivit ziarului Adevărul.

Congresul PNL va avea loc pe 25 septembrie, când va fi aleasă noua conducere a partidului. Până acum, pentru șefia partidului s-au înscris Ludovic Orban și premierul Florin Cîțu.



