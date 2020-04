De Diana Meseșan,

Miercuri, agentului de poliție Valer Kovacs, detașat într-o zonă rurală din Timiș, i-a sunat telefonul. Era Ludovic Orban. ”Vă salut, domnu Kovacs”, a spus șeful Guvernului. ”Vă salut cu respect”, a răspuns agentul.

”Ce faceți?”, l-a întrebat prim-ministrul. ”Ce să fac, la datorie, servim patria! Dumneavoastră ce faceți?”, a răspuns, fără să se piardă, polițistul.

”Suntem în ședință de Guvern”, a zis Orban. ”Am urmărit cu interes”, a replicat agentul Kovacs, care este și unul dintre liderii de sindicat ai polițiștilor din Timiș.



-Vă pune, mă, băieți, să tăiați amenzi?, l-a întrebat prim-ministrul.

-Da. Dar de astăzi ni s-a transmis s-o facem gradual, a răspuns polițistul.

Valer Kovacs. Foto: Facebook

”Domnul Orban s-a enervat un pic și mi-a zis că dânsul a transmis de două săptămâni că le-a transmis că scopul nu e să dea amenzi, să ia bani la buget, ci să fie ordine și că nu înțelege cum transmit șefii în teritoriu ce zice dânsul”, a relatat Kovacs cum a decurs în continuare discuția.



I-am spus premierului că de aproape 20 de ani, de când sunt în Poliție, asta cu amenzile e la fel și că pericolul e ca aceia tineri, abia intrați în Poliție, să se învețe la fel.

Valer Kovacs:

”Când a murit împușcat colegul nostru, anul trecut, am înțeles că noi, polițiștii de linia întâi, suntem doar niște cifre într-un catalog”



Libertatea publică azi a doua parte a interviului cu Kovacs, președinte al Sindicatului Național al Polițiștilor DECUS, filiala Timiș. Problemele expuse de el sunt mult mai mari.



Recomandări O româncă stabilită de 7 ani în China, despre viața în Shanghai în timpul pandemiei. ”Am primit un cod pe telefon”

Pentru antrenamente, polițiștii merg la un poligon privat din Timișoara, deși IPJ Timiș are propriul poligon în curte, care este, însă, dezafectat.

Antrenamentele se fac extrem de rar. ”În 2018, am avut o singură ședință de tragere anuală, cu două gloanțe.”

”După ce a murit colegul nostru, au început să își dea seama că e bine să facă totuși pregătire cu polițiștii”, spune polițistul Valer Kovacs.

Polițiștii au primit echipamente de protecție la mult timp după declanșarea pandemiei, adaugă Kovacs. ”La începutul lunii martie, intrau în țară autoturisme, colegii de la Poliția de Frontieră verificau cu mâna goală actele.”

– De ce sunteți mai vocal ca alți colegi?

– Pentru că eu, când a murit colegul meu împușcat în iunie anul trecut, am fost trei zile detașat la capelă și i-am văzut familia și copiii plângând, în condițiile în care șefii nu dau doi bani pe dotarea noastră. Eu atunci am înțeles că noi, polițiștii de linia întâi, suntem doar niște cifre într-un catalog.



Recomandări Epidemiologul-șef al Suediei apără strategia țării sale, fără izolare obligatorie și cu școli deschise: „Individul are responsabilitatea să nu împrăştie boala”

”Dacă unul a picat, îi face o înmormântare frumoasă, cu tot ce trebuie, cu fanfară și la revedere. S-a terminat. Nu contează că el nu are dotare, nu are vestă”

Valer Kovacs:

Atunci au scos la înaintare niște veste antiglonț și antiînjunghiere, dar vă spun cum le-au scos. Să zic la 30 de polițiști s-au scos trei veste și le poartă prin rotație. Eu am zis, nu e normal în ce am transpirat eu, să vină colegul să o ia pe el. E exact ca și cum ne-am schimba ciorapii, chiloții între noi. Sunt niște lucruri care țin de igienă. Nu e ca și cum iei pistolul din dulap și îl pui la brâu. Transpiri cu ea.



Și acuma la fel se merge, avem câte-o vestă pe echipaj și o ia cine poate. Merge unul în față și ceilalți în spate. Făceau unii mișto. Cine ia vesta? Cine e primul în față.



”La început, și dezinfectantul era expirat”



-Ați primit măști, echipamente de protecție când a început epidemia și la noi?

– Măști, la început, foarte puține. Eu, de exemplu, și acum mă duc cu masca mea, că are filtru, e un pic mai performantă. Ne-o dat măști, din alea simple, dar acuma recent, nu la începutul pandemiei, când ne-a scos la misiuni.



Recomandări DSP Constanța a testat preferențial 80 de angajați OMV și GSP Holding, care deservesc platformele maritime de extracție. DSP: ”Ne-au finanțat testele”

”Eu sunt convins că dacă ar testa toți polițiștii, mulți dintre noi suntem infectați. Dar nu au curaj, pentru că automat s-ar înjumătăți efectivele din stradă. De aia nici nu se dorește testarea noastră”

Valer Kovacs:

Gândiți-vă, dacă avem contact cu 50 de persoane pe zi, care e riscul ca noi să fim infectați?



-Alte echipamente de protecție ați primit?

-La început nu am avut nici dezinfectant, nici pe la baie la inspectorat. Ulterior, după ce un pic s-a mediatizat, ne-au adus.



”Eu sunt lider sindical, am și colegi de la Poliția de Frontieră. La începutul lunii martie intrau în țară autoturisme, colegii verificau cu mâna goală actele. După ce s-a mediatizat, au început să le dea măști și mănuși”

Valer Kovacs:

Le dădeau dezinfectant expirat de anul trecut. Colegii mi-au făcut poză la dezinfectantul de la Poliția de Frontieră. Din trei locuri mi-au trimis poze, evident, le-am trimis la minister. A doua zi s-au schimbat flacoanele.



-Când ați început să trimiteți solicitări la instituții?

– Anul trecut, după ce a murit colegul meu împușcat. Prima hârtie am trimis-o la IPJ Timiș și la IGPR la București referitor la redeschiderea poligonului din curtea IPJ Timiș. Noi avem un poligon dezafectat, care cu un minim de efort se poate pune pe picioare, să îl putem utiliza pentru antrenament.



Șeful de inspectorat a chemat o comisie să facă o evaluare, au făcut evaluarea, că trebuie alocată suma de în jur de 25.000 de euro. Aia a fost prin iunie anul trecut. Până în luna decembrie nu am primit nici un răspuns de la IGPR, că se alocă suma, că se face, se drege.



Când s-a schimbat Guvernul, am făcut din nou solicitare. Sindicat, IGPR. Vă rog să ne sprijiniți. Inclusiv la domnul Vela. L-am rugat să ne ajute cu soluții ca să redeschidem poligonul.



Nu-i normal ca toți polițiștii, 1.500 câți sunt în Timiș, să meargă la un poligon privat când au tragere anuală. Sunt niște costuri care pot fi evitate dacă îți deschizi poligonul tău în curte.



-Deci aveți propriul poligon în curte, care nu e utilizat, dar mergeți la poligonul privat.

-Da, da. De zece ani așa s-a mers.



”În 2018 am tras două gloanțe în poligon”



-Al cui e poligonul privat?

-Al lui AJVPS, Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din județul Timis. Dar se plătește o sumă, nu e gratuit.



-Cât de des se fac trageri la poligon?

-După ce a murit colegul nostru și am făcut cereri la București și am ieșit un pic și la televizor, au început să facă mai multe ședințe de tragere, cam o dată la două, trei luni o ședință. Dar aia abia după ce s-a tras semnalul de alarmă.



În 2018, am avut o singură ședință de tragere anuală, cu două gloanțe. Două gloanțe tot anul. Aia o fost ședință de tragere de verificare. Nicidecum de antrenament. De verificare anuală că trebuia să facă calificativele, că altfel nici aia nu era.

Valer Kovacs:

În luna ianuarie 2020, au alocat banii pentru poligon în contul IPJ Timiș, cu destinație poligon. O fost lucru mare. Evident că dacă a urmat pandemia, nu s-a făcut poligonul. Nici până azi nu e deschis poligonul nostru.



-Cum sunt salariile în Poliție?

-Salariile sunt penibile. La Poliția Locală sunt mult peste noi. De aia i-am trimis și un mesaj domnului Vela. Nu e posibil ca Poliția Locală să fie mai dotată ca noi, să fie cu salarii mult peste noi. Demoralizezi o întreagă instituție, demoralizezi toți polițiștii. Ăla de la Locală are să zic 6.000, și polițistul de la Poliția Națională are 4.000, deși a făcut o școală militară, are o pregătire.



-Ați spus că s-ar putea să urmeze tăieri de salarii în Poliție. De unde aveți informația asta?

-Așa se aud zvonuri. Bugetul este cum este, investiții cam nimic și economia am văzut că merge în jos. Așa vorbesc și celelalte sindicate, că urmează o tăiere de salarii.



Dacă se întâmplă asta, o să fie ca în 2009, când și-au băgat demisia o grămadă, am colegi care o plecat de atunci.



-Unde au plecat?

-În țări străine, în civilie. Șoferi sau unde au plecat. Nu-i normal ca un polițist care are vechime să îți bați joc chiar așa de el, să-l trimiți șofer. De la ăla poți să înveți, îți ajută colegii care vin din școală. În școală te învață, dar nu te pregătește atât de bine ca să știi cu ce te confrunți. Dar practic, un polițist în cinci ani îl formezi. Cum e la Medicină. Rezidențiatul este 6 ani. Așa ar trebui să fie și la polițiști, dacă ai vrea să ai un polițist bun.



”Îl iei din școală, îl pui în stradă, primește un par în cap și după aia îl faci post-mortem sublocotenent”

Valer Kovacs:

-Nu se fac cursuri de formare de-a lungul carierei?

-Se fac cursuri de specializare dacă te muți de la o structură la alta, dar altă formare nu ți se face.



-Cum adică?

-De schimbare a profilului. Să zic că sunt la Ordine Publică și mă mut la Rutieră. Mă trimite la schimbare de profil, două săptămâni la Slatina. Un exemplu. Atât. Atât. Alte pregătiri, nu.

Dacă nu primim dotare, ce formări?



Și acum copiii ies din școală. Din punct de vedere al secțiilor, sunt niște cifre. Eu, ca și sindicalist, am văzut că latura umană e foarte importantă. Am încercat un pic să văd oamenii, să nu văd cifre, cum văd alții.



-Bănuiesc că nu există cursuri în care să se abordeze latura psihologică, pentru că și pentru polițiști e greu să fie în stradă, să vadă atâta violență.

-Eu în 12 ani am văzut și spânzurați, și decedați, și bătăi cât poate altul nu a văzut la filme, la televizor, la câte intervenții am fost. Altul o lucrat poate 25 de ani. Gândiți-vă cu câte se întâlnește în 25 de ani. Când sună cineva la 112, nu sună ca polițistul să vadă ceva frumos ce-i acolo.



Iar la psiholog te trimite, cum m-a trimis pe mine, când am deranjat prin sesizări.



-Deci ca o formă de amenințare, nu ca un ajutor.

-Bineînțeles. A dat șeful de inspectorat dispoziție scrisă “Kovacs să fie trimis la testare psihologică”. Psiholoaga mă știa și știa că nu e cazul meu, nu dau rateuri, nu am ieșiri. M-a testat, mi-a zis că asta trebuie să facă și asta e.



-Nu vă e frică că o să fiți înfrânt?

-Nu am mințit cu nimic. Și dacă sunt lucruri adevărate, de ce să îmi fie frică? Colegii mai vechi care mă cunosc știu că eu nu sunt nici mincinos, nici nu vreau să ies în față cu anumite chestii, ca să dau eu bine.



”Eu nu am nimic de câștigat de la sindicat, în afară de cercetări disciplinare. Eu nu sunt plătit. Doar apăr drepturile colegilor mei”

Valer Kovacs:

În afară de cercetări, disciplinări, psiholog și sancțiuni, ultima care mi-a tăiat din salariu și mi-a pus un pic capac, eu altceva nu am primit. Nici măcar mulțam. Unii colegi mă apreciază, dar le e și frică să mă laude că dacă îi vede vreun șef îi sancționează, îi ia la ochi.



Atâta timp cât am spus adevărul, niciodată nu mi-o fost frică.



–Ați fost vicepreședinte la Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual (SNPPC), filiala Timiș. În toamna anului trecut, ați plecat și ați format un nou sindicat, DECUS, filiala Timiș. De ce?

-La SNPPC, filiala Timiș, președinte de sindicat este șeful de cabinet al inspectorului-șef. Cei doi sunt naș și fin.



Era absurd ca (președintele de sindicat, n.r.) să se lupte pentru oameni. Cu cine să se lupte dacă era șeful de cabinet? Cum să ies eu în față să spun că n-avem, n-avem, n-avem când șeful de inspectorat e nașul președintelui sindicatului?

Citeşte şi:

Valer Kovacs, polițist IPJ Timiș și lider de sindicat: ”Șefii pun presiuni pe noi să dăm mai multe amenzi”

Un lider sindical îl contrazice pe polițistul din Timiș legat de presiunile pentru a fi date amenzi mai multe: ”Așa ceva nu se întâmplă nicăieri în țară”

Mesaje interne din Poliție cu dovada că șefii le cer să aplice mai multe sancțiuni în Starea de Urgență. Comisar șef: ”Vedeți că se poate când se vrea”. Agent: ”Și eu mai mint, dar nici chiar așa”

GSP.RO Ce spuneau în 2018 oficiali din Departamentul de Stat american că se întâmplă în Wuhan. China a șters toate urmele