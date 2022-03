„Administrația Prezidențială marchează, și în acest an, Ora Pământului – Earth Hour prin stingerea luminilor la Palatul Cotroceni sâmbătă, 26 martie 2022, între orele 20:30 și 21:30”, a anunțat Administrația Prezidențială.

„În întreaga lume, milioane de cetățeni, organizații și instituții se alătură acestui eveniment de mediu major și sting luminile timp de o oră pentru a trage un semnal de alarmă asupra nevoii de a ne proteja planeta”, se mai precizează în mesaj.

Ce este Ora Pământului 2022 – Earth Hour

Ora Pământului 2022 – Earth Hour, cea mai mare manifestare voluntară de mediu din istorie, începe la ora 20.30, iar oprirea iluminatului casnic pentru o oră în intervalul stabilit este una dintre măsurile propuse pentru a marca evenimentul, spun organizatorii.

Evenimentul Earth Hour – Ora Pământului dorește să atragă atenţia asupra necesităţii protejării factorilor de mediu și transmite un mesaj despre nevoia de acţiune împotriva schimbărilor climatice, prin închiderea luminilor timp de o oră.

Ora de vară 2022. La noapte se schimbă ora

Trecerea la ora de vară 2022 face ca ziua în care se întâmplă acest lucru să fie cea mai scurtă din an. Acest proces are loc în fiecare an, cu scopul de a beneficia de o perioadă mai îndelungată de lumina naturală.

România trece la ora de vară 2022 în noaptea de 26 spre 27 martie. Concret, ceasurile se vor da înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 va deveni ora 04:00, iar ziua de duminică, 27 martie, va fi cea mai scurtă din an.

