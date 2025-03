Potrivit Statului Major General al Ucrainei, soldații Kremlinului s-au axat duminică pe respingerea armatei ucrainene din regiunea Kursk, unde rușii au efectuat 30 de atacuri. De asemenea, rușii s-au dedat la 18 atacuri în sectorul de luptă Pokrovsk (regiunea Donețk), 15 în sectorul de luptă Lîman (regiunea Donețk) și 14 în sectorul de luptă Torețk.

„Forțele de Apărare ale Ucrainei continuă să desfășoare operațiuni în direcția Kursk. Astăzi, soldații ucraineni au respins 30 de atacuri ale armatei invadatoare în această direcție”, se arată într-un comunicat.

Pe lângă cele patru sectoare de luptă menționate, ciocniri au avut loc pe alte șapte direcții fără vreo schimbare semnificativă pe linia frontului.

În schimb, scrie Forbes, ucrainenii au recăpătat sâmbătă controlul asupra Torețk la doar câteva săptămâni după ce Rusia și-a proclamat „victoria” în acest oraș total devastat de război.

„În ciuda insistențelor (președintelui american Donald – n.r.) Trump că (omologul său ucrainean Volodimir – n.r.) Zelenski și Ucraina «nu sunt într-o poziție foarte bună», forțele ucrainene contraatacă de-a lungul a cel puțin două dintre cele mai importante sectoare ale liniei de front de 800 de mile (1.300 de kilometri)”, relatează corespondentul de război David Axe.

Ukrainian forces have punched deep holes into Russian defenses in Toretsk and re-entered into large part of the city. They have already entered the ruins of the city center. pic.twitter.com/8cufn6F7T2