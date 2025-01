Luptele politice nevăzute. Cum își împart sferele de influență liderii PSD și PNL la nivelul aleșilor locali

Olguța și Emil și-au împărțit șefia municipiilor

În România există mai multe structuri asociative care reprezintă primarii și șefii de consilii județene. În această perioadă, o parte dintre structuri și-au ales noile conduceri, în timp ce în unele urmează să aibă loc definitivarea acestora. La nivelul Asociației Municipiilor din România, joi au avut alegeri, iar în unanimitate a fost aleasă ca președintă Lia Olguța Vasilescu, primar al Craiovei. PSD Dolj e una dintre cele mai puternice organizații din țară, reușind să impună și numele noului ministru al justiției, Radu Marinescu.

Lia Olguța Vasilescu, primar al Craiovei. Foto: Facebook

Din rândul liberalilor a fost ales Emil Boc pe funcția de președinte executiv, după ce în mandatul anterior a fost președinte. Boc a fost ales din 2004 până în prezent de fiecare dată primar al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv după căderea liberă a PDL din 2012. Cele două funcții de prim-vicepreședinte au fost câștigate de Ionuț Pucheanu, primar al Galațiului și unul dintre liderii influenți din zona Moldovei, în timp ce Ciprian Ciucu (PNL), primar al sectorului 6, e al doilea prim-vicepreședinte.

Recomandări Dispariții misterioase din colecțiile familiei regale la Muzeul Național Peleș. Poliția a deschis dosar penal pentru furt

Emil Boc, primar al municipiului Cluj-Napoca. Foto: Facebook

La nivelul Asociației Orașelor din România, aceste alegeri au adus o surpriză mare. Noul șef al primarilor de orașe este Vlad Oprea, edil al Sinaiei, care a fost subiectul unor anchete jurnalistice legate de afacerile imobiliare din cunoscuta stațiune montană. Oprea a fost în ultimii ani perceput ca un apropiat al lui Lucian Bode, iar numeroase evenimente cu ușile închise ale liberalilor au avut loc în Sinaia. O surpriză este că a fost înlocuit Adrian Teban, edilul din Cugir (Alba), la rândul său foarte popular printre primarii de orașe din țară.

Vlad Oprea. Foto: Facebook

Oprea va fi secondat de Nicolae Moldovan, primar din partea PSD al orașului Beclean (Bistrița- Năsăud) din 2000, unul dintre liderii cu influență la nivelul județului de unde provine.

Recomandări Antonescu, după zece ani de nimic. Fapte, vorbe și post-adevăr

PSD va da și jupânul consiliilor județene

Urmează ca în perioada următoare, nefiind încă făcută convocarea, să fie aleasă și noua conducere a Uniunii Consiliilor Județene din România. Surse politice din PSD și PNL au precizat pentru Libertatea că numele care este vehiculat pentru a prelua conducerea structurii asociative este Alfred Simonis.

Simonis a fost președinte interimar al Camerei Deputaților, în vară ales șef al CJ Timiș și în prezent este unul dintre liderii influenți la nivelul PSD. La nivelul PSD, Simonis e plasat în echipa apropiată de Marcel Ciolacu și e văzut ca favorit, în condițiile în care cutuma este ca președintele UNCJR să fie cel puțin la al doilea mandat, susține un lider de CJ pentru Libertatea. Un al doilea nume de social-democrat despre care în interior se știe că vrea funcția este Radu Moldovan, șef al CJ Bistrița-Năsăud, aflat deja la al patrulea mandat. Moldovan este unul dintre cei mai puternici lideri din Transilvania pe care îi are PSD.

Alfred Simonis. Foto: Facebook

Recomandări România se împrumută la cele mai mari dobânzi din UE: „Foamea de bani a atins apogeul”. Ce înseamnă acest lucru

De partea cealaltă, la PNL, persoana favorită pentru preluarea funcției de prim-vicepreședinte e Adrian Veștea, fost ministru al dezvoltării și șef de CJ timp de două mandate. Veștea a și confirmat pentru Libertatea că va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte. „Eu am condus UNCJR și am lăsat o structură funcțională, transparentă, care nu se compară cu alte perioade. PSD are acum 25 de președinți de CJ, PNL – 12, așa că rămâne să decidă ei pe cine susțin din rândul lor”, a punctat Veștea.

Adrian Veștea. Foto: Facebook

Șefii primarilor de comune, aleși de vara trecută

Spre deosebire de structurile asociative de la orașe și de la nivelul județelor, Asociația Comunelor din România și-a stabilit conducerea de vara trecută.

„În toată această situație învolburată politic nu se poate vedea normalul. Noi am făcut alegerile noastre în termen de 60 de zile de la locale, pe 11 iulie. Acum facem alegerile la nivelul județelor, până pe 9 iunie, adică un an de la locale. Noi suntem singura structură asociativă cu personalitate juridică la nivel departamental, de județe”, a precizat Emil Drăghici, președinte al Asociației Comunelor din România și deținător din 1990 al funcției de primar al comunei Vulcana Băi din Dâmbovița. La ultimele rânduri de alegeri, Drăghici a candidat ca independent.

Emil Drăghici, președinte al Asociației Comunelor din România. Foto: Facebook

Pe lângă Drăghici, edil aflat la al nouălea mandat, prim-vicepreședintă a fost aleasă Mariana Gâju (care conduce comuna Cumpăna din județul Constanța), iar secretar general a fost ales Ghiorghe Bute (primar al comunei Scânteiești din județul Galați). Gâju este din PSD, fiind și șefa Femeilor Social-Democrate din Constanța. La rândul său, Ghiorghe Bute este primar PSD, fiind în funcție din 1996.

Foto: Facebook

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News