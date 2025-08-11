„Luxul strident” revine în tendințe

După câțiva ani în care „luxul discret” a dominat podiumurile și preferințele consumatorilor, brandurile de top revin la opulență vizibilă.

Pe fondul unei cereri în scădere și al intensificării competiției pe piață, branduri de lux precum Gucci, Chanel, Versace sau Burberry își regândesc strategiile și își redefinesc identitatea pentru a-și recâștiga poziția și relevanța în ochii consumatorilor.

„Observăm o trecere către un lux puțin mai vizibil în acest moment”, a declarat Carole Madjo, șefa diviziei de cercetare a bunurilor de lux europene de la Barclays, pentru CNBC.

„Moda de lux este un ciclu. Acum, având în vedere că luxul discret are câțiva ani vechime, îți dorești altceva. Revenind la teza mea despre noutate: cred că acesta este acum punctul central.”

Această schimbare vine pe fondul scăderii dorinței pentru multe produse și al încercărilor caselor de modă de a recâștiga relevanța în fața unui consumator tot mai greu de impresionat.

Branduri mari schimbă direcția

Gucci, Chanel, Versace, Burberry și alte case renumite își reorganizează echipele creative. Noii directori își propun să readucă în prim-plan stiluri extravagante și designuri ușor de recunoscut.

„Nu mai există același nivel de dorință pentru multe produse pe piață, ceea ce împinge toate brandurile importante să își schimbe direcția creativă în căutarea relevanței”, a declarat Yanmei Tang, analist la Third Bridge.

Un exemplu notabil este Burberry, care, sub conducerea CEO-ului Josh Schulman, reia identitatea clasică britanică prin colecția „Statement Heritage”, cu imprimeuri în carouri integrale.

„Reaprinde dorința de a marca” și poziționează brandul ca „un brand de lux cu o atractivitate universală largă”, spune directorul financiar Kate Ferry.

Gucci, marea miză a grupului Kering

La Gucci, noul director artistic Demna Gvasalia promite o schimbare radicală, iar primele indicii vor fi vizibile în septembrie, cu lansarea completă în 2026.

„Cheia este să readucem o parte din atractivitatea mărcii”, spune Carole Madjo.

„Aducerea de elemente noi – ceva proaspăt, care nu a mai fost văzut până acum – este, cred, ceea ce ar putea face Gucci din nou măreț.”

Odată cu venirea lui Luca de Meo în funcția de CEO Kering, strategia se concentrează pe revitalizarea brandului și pe crearea unui nou val de interes, mai ales în piețe unde vânzările au scăzut, cum este China.

Marea divizare în lux

Creșterile mari de prețuri pentru produsele de lux din ultimii ani, chiar și de 8% în medie în 2022 conform UBS Evidence Lab, au adâncit diferențele dintre mărcile ultraluxoase și cele mai accesibile.

Doar brandurile ultraexclusiviste, precum Hermes, Rolex și Cartier, au rezistat cu succes, dar altele, precum Gucci, Burberry și Prada, au aplicat majorări mai moderate.

Potrivit lui Luca Solca, șeful sectorului global de bunuri de lux la Bernstein: „Mărcile cu o abordare mai moderată a prețurilor [se descurcă] bine… ar putea beneficia de această cale de mijloc.”

Într-o eră a luxului zgomotos, accesibilitatea relativă poate deveni un avantaj.

„Ar putea fi mai puțin dificil să se laude acest produs, pentru că este totuși puțin mai accesibil, să zicem, în comparație cu alte mărci”, adaugă Madjo.

