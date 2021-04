Invitatul special de la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” a vorbit despre cum a făcut și cum și-a cheltuit averea.

Una dintre pasiunile sale au fost ceasurile, pe lângă bijuterii. Are patru exemplare deosebite. Un ceas Piaget, de 8.000 de euro, un Vacheron Constantin, de 20.000 de euro, de la tatăl său, şi tot de la el un Patek Philippe, de buzunar, pe care îl avea de la Yehudi Menuhin! Plus un Glasshutte de aproape o sută de ani ce a aparţinut fostului premier austriac Bruno Kraiski, achiziționat de la un magazin de antichităţi cu 3.500 de euro.

În rest, pe numele fostului deputat, intrat în politică în urmă cu 25 de ani, nu este trecută nicio proprietate.

„Niciodată nu am vrut să par nici mai bogat, nici mai sărac. Am făcut multe case, dar am rămas fără ele în urma unor despărțiri și divorțuri. M-am întors la mama, care are o proprietate, însă nu știu cum a fost evaluată la două milioane de euro, cum a apărut în presă. Un apartament are acolo fiul meu, Tudor, un altul sora mea, de exemplu. Eu sunt izmene pe călător, cum s-ar spune! Eu nu sunt proprietar pe nicio casă și-am rămas, cum zice țiganul, corcoro, adică singur, deși am construit case. Am trei ceasuri, da. Și am sufletul bogat, sunt sănătos, asta contează”, a comentat Mădălin Voicu în fața lui Denise Rifai.

Cum era să moară la 8 luni

Mădălin Voicu s-a remarcat pe marile scene ale lumii, el provenind dintr-o familie ce a menținut tradiția muzicală de aproape două sute de ani.

Fiul celebrului violinist Ion Voicu, considerat de mulți specialiști unul dintre marii violiniști ai continentului, Mădălin Voicu a povestit cum era să moară bebeluș fiind.

„La 8 luni, am fost aproape de moarte. Am băut lapte stricat de la o bonă, mama m-a hrănit la sân până la 8 luni. Și-am făcut toxicoză, o boală periculoasă, am fost scăpat de doctorul Piți Vasiliu care, în timp, a fost doctorul meu cât a fost în viață. Dar, cum vedeți, sunt viu, toate lucrurile sunt în regulă”, a povestit politicianul-dirijor.

„Mama rânduia cariera tatălui”

A trăit ca un mic aristocrat și spune că iubirea dintre părinții săi este decupată din filmele romantice. „Pare un film ca «Șatra». Din câte știu, mama l-a furat pe tata! Bunica mea, mama mamei mele, era mai înțepată așa, cu o oarecare gomoșenie, n-a putut să o convingă pe mama să renunțe la iubirea ei. Tata a vrăjit-o cu vioara. Au plecat să trăiască împreună, ceva boem, are un parfum anume. Marea iubire a lor s-a văzut în cariera tatălui și-n viața mamei mele. Ea rânduia toate concertele și turneele tatălui meu. Dragostea lor e ceva superb, de nepus la îndoială, o idilă fără de egal, iar eu și sora mea eram supuși unui program strict. Știu să curăț cartofi, să fac mâncare, știu multe, inclusiv cum să mănânci ca un aristocrat. Eu sunt un țigan cu sânge albastru, e bine! Eu am considerat mereu că trebuie să susțin că sunt țigan, nu am de ce să mă feresc. Da, sunt țigan, și ce? Nu sunt perfect, dar am și calități”, s-a amuzat Mădălin Voicu.



