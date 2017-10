Martina Big este un fotomodel din Germania care a starnit controverse pe plan local cu decizia ei de a-si schimba culoarea pielii.

Fata a vrut cu orice pret sa aiba corpul inchis la culoare, asa ca a apelat la metode extreme pentru a obtine acest lucru: a stat saptamani intregi in solar si si-a injectat foarte des melanina in piele.

Pe langa aceste lucruri si-a marit si sanii exagerat de mult ajungand la o marime pentru care nu exista un standard. Iata cum arata acum:

„Prima oara nu am vrut decat sa fiu bronzata, insa cand am vazut cum imi sta idealurile mele s-au schimbat. Am vrut cu iruce pret sa devin o femeie de culoare, sa am pielea neagra. Femeile negre mi se par a fi cele mai frumoase fiinte din lume”, marturiseste ea.

Transformarea ei este cu adevara socanta, iata cum arata Martina inainte de a face aceste schimbari exagerate:

