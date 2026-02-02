Magiunul de prune Topoloveni, produs de Sonimpex Topoloveni, a fost apreciat de platforma internațională TasteAtlas, specializată în gastronomia tradițională, fiind desemnat cel mai bun produs din fructe din lume și cel mai bun tip de gem sau marmeladă la nivel global.

Aceasta este a patra recunoaștere consecutivă obținută de produs în clasamentele TasteAtlas.

Magiunul de prune Topoloveni, locul 1 mondial în clasamentul TasteAtlas Foto: Facebook/Magiun de prune Topoloveni

Reprezentanții Sonimpex Topoloveni precizează că magiunul este realizat exclusiv din prune proaspete, după o rețetă tradițională, prin fierbere lentă, fără zahăr adăugat, fără aditivi și fără conservanți.

„Această recunoaștere internațională validează nu doar calitatea produselor noastre, ci și valoarea patrimoniului gastronomic românesc. Demonstrează că tradiția, autenticitatea și respectul pentru ingrediente pot concura și câștiga la cel mai înalt nivel internațional. Prin această performanță, produsele de Topoloveni devin ambasadori ai brandului de țară, oferind românilor un motiv real de mândrie și confirmând că valorile locale pot genera excelență recunoscută la nivel global”, spune directorul comercial al companiei, Diana Stanciulov.

Pe lângă magiunul de prune, compania a dezvoltat o gamă variată de produse din fructe și legume, dulcețuri, gemuri, zacuscă și alte preparate, realizate după rețete proprii. Toate produsele sunt 100% naturale, fără E-uri, conservanți sau aditivi, iar numele „Topoloveni” este marcă înregistrată la OSIM.

„Magiunul de prune este premiat cu LOCUL I în lume în ultimii patru ani consecutiv de către Taste Atlas. Pentru noi, acest parcurs înseamnă mai mult decât rezultate – înseamnă încredere. Înseamnă familii care își doresc un stil de viață sănătos, mese de dimineață, copii care au crescut cu gustul acesta. Sunt produse 100% naturale, fără zahăr, unice pe piață, gătite cu respect pentru om și pentru natură. Este modul nostru de a arăta că tradiția românească poate merge mai departe, fără compromisuri, și poate fi o sursă reală de mândrie”, a mai adăugat Diana Stanciulov.

Magiunul de prune Topoloveni este un brand românesc de referință și primul produs alimentar din România certificat de Uniunea Europeană cu Indicație Geografică Protejată (IGP), încă din anul 2011.

De asemenea, un studiu clinic realizat la Institutul Național „N.C. Paulescu” de Diabet și Nutriție a arătat că produsul poate fi consumat de persoanele cu diabet, cu acordul medicului.

Un borcan de Magiun de prune Topoloveni de 350 de grame costă 20 de lei.

TasteAtlas este o platformă internațională dedicată promovării gastronomiei tradiționale și preparatelor autentice din întreaga lume. Clasamentele sunt realizate pe baza evaluărilor utilizatorilor, opiniilor experților culinari și cercetării documentate, fiind considerate un reper important pentru recunoașterea valorii gastronomice la nivel global.

