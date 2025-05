Potrivit șefului administrației militare din Kiev, Timur Tkacenko, resturile căzute de la dronele distruse au provocat incendii la clădiri rezidenţiale și infrastructuri din cartierele Obolonski, Sviatoșînski și Șevcenkovski din capitala Ucrainei.

Primarul Kievului, fostul campion mondial la box Vitali Kliciko, a declarat pe Telegram că unități medicale s-au deplasat de urgență în Sviatoșînski, unde trei clădiri rezidențiale au luat foc. În Obolonski, un incediu puternic a izbucnit la etajul 12 al unui bloc de locuințe.

Martori oculari intervievați de Reuters spun că au auzit mai multe explozii provenind probabil de la sistemele de apărare aeriană, activate pentru a distruge dronele rusești.

Nu există deocamdată o evaluare privind amploarea noului atac aerian rusesc. Un prim bilanț al victimelor este de 11 răniți, printre care doi copii.

The consequences of the kremlin's 'ceasefire' after the night drone attack on Kyiv: eleven people injured including two children. pic.twitter.com/bvDbn9maMj