UPDATE ora 10.45: Aeroportul rus Pulkovo din Sankt-Petersburg a suspendat temporar toate zborurile, după ce presa rusă a relatat că o dronă a fost observată deasupra orașului, informează Reuters.

Autoritățile locale au anunțat că au oprit toate zborurile de pe aeroport până la ora locală 12.00, ora României 11.00, fără să ofere o explicație.

Datele de pe site-ul FlightRadar arată că mai multe zboruri interne care se îndreptau spre Sankt Petersburg s-au întors la destinație, în timp ce închiderea spațiului aerian pare să afecteze și zborurile care se îndreptau spre Kaliningrad, pentru că avioanele trebuiau să survoleze Sankt Petersburg.

Știrea inițială: Conform site-ului FlightRadar, avioanele s-au învârtit inițial pe cer, apoi s-au întors la Moscova.

Several St. Petersburg bound flights have turned around and are diverting. According to media reports unidentified objects have been spotted in the airspace around St. Petersburg. pic.twitter.com/YxldKYyv6n