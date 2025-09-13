Ele au fost mutate împotriva voinței lor în decembrie 2023 într-un azil catolic, după ce comunitatea religioasă a fost dizolvată oficial la începutul anului 2024, conform BBC.

„Nu am fost întrebate”, a mărturisit sora Bernadette. „Aveam dreptul să rămânem aici până la sfârșitul vieții și acest drept ne-a fost încălcat”.

Istoria măicuțelor la Kloster Goldenstein

Cu ajutorul unor foști elevi și al unui lăcătuș, cele trei măicuțe au reușit să revină în mănăstire la începutul lunii septembrie. „Sunt atât de fericită că m-am întors acasă”, a spus sora Rita. „Mi-a fost mereu dor de casă când eram la azil. Sunt atât de fericită și recunoscătoare că m-am întors”.

La sosire, au găsit camerele lor încuiate, iar clădirea nu avea electricitate sau apă. Încuietorile au fost schimbate, dar măicuțele au apelat la un lăcătuș pentru a intra. În prezent, alimentarea cu electricitate și apă a fost parțial restabilită, iar susținătorii le aduc alimente și alte produse necesare. De asemenea, ele au fost consultate de medici.

Cele trei călugărițe și-au petrecut o mare parte din viață la Goldenstein, un castel care a funcționat ca mănăstire și școală privată pentru fete din 1877. Școala, care a început să accepte și băieți în 2017, funcționează și în prezent.

Sora Bernadette a ajuns aici în 1948, fiind și elevă la școală, unde a fost colegă cu actrița Romy Schneider. Sora Regina s-a alăturat în 1958, iar sora Rita patru ani mai târziu. Toate trei au lucrat ca profesoare, iar sora Regina a fost chiar directoarea școlii.

În urmă cu trei ani, clădirea a fost preluată de Arhiepiscopia de Salzburg și de Abația Reichersberg. Provostul Markus Grasl, superiorul lor, a explicat că decizia de a le muta într-un azil s-a bazat pe „starea precară de sănătate” a măicuțelor.

Declarațiile unor foste eleve

Conform spuselor sale, azilul de bătrâni le-a oferit „îngrijiri medicale absolut esențiale, profesionale și de calitate”. Astfel, consideră că decizia călugărițelor de a reveni la mănăstire este „complet de neînțeles”.

„Camerele din mănăstire nu mai sunt utilizabile și nu îndeplinesc în niciun fel cerințele pentru îngrijire adecvată”, a spus el.

Totuși, măicuțele nu au fost de aceeași părere. „Am fost ascultătoare toată viața, dar asta a fost prea mult”, a spus sora Bernadette, referindu-se la mutarea într-un azil.

Întoarcerea măicuțelor a fost susținută de mulți foști elevi. Sophie Tauscher, una dintre ele, a declarat: „Goldenstein fără călugărițe pur și simplu nu este posibil. Când au nevoie de noi, trebuie doar să ne sune și vom fi acolo, cu siguranță. Călugărițele de aici au schimbat atât de multe vieți în bine”.

Alisha, o altă elevă, a adăugat că măicuțele îi recunoșteau întotdeauna pe foștii elevi.

Pe rețelele sociale, au apărut videoclipuri cu măicuțele rugându-se, participând la liturghie sau luând prânzul.

