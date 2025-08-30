Cinci persoane au fost rănite și sunt spitalizate

Un bărbat de 30 de ani a decedat în urma impactului, în ciuda eforturilor echipelor de salvare. Alți doi bărbați, în vârstă de 31 și 52 de ani, au suferit răni grave și au fost transportați de urgență la spitalul Eure-Seine din Évreux.

Doi pietoni de 34 și 58 de ani, precum și o femeie de 50 de ani, au suferit răni mai ușoare, fiind clasificați în categoria „urgență relativă” de către serviciile de urgență.

Un conflict în club a dus la tragedie

„Se pare că a avut loc o altercație […] între mai multe persoane, în special între o tânără și mai mulți bărbați”, au explicat procurorii din Évreux pentru AFP.

Ca urmare, paznicii au decis să evacueze toți clienții din club, aproximativ 100 de persoane.

„Se pare că în acel moment, probabil ca urmare a altercației din interiorul clubului, o persoană s-ar fi dus să ia un vehicul […] și ar fi dat cu viteză mare înapoi, în mod deliberat, în mulțimea aflată în fața localului”, a mai adăugat procurorul.

Reacția autorităților

Trei persoane – doi bărbați și o femeie – au fost reținute pentru interogatoriu la secția de poliție din Évreux. Potrivit procurorului Rémi Coutin, ar fi vorba despre două persoane care se aflau în vehicul și o a treia care era în afara acestuia.

Recomandări Cum arată Amara după ce punga de gaze a explodat și a aruncat flăcările la zeci de metri în aer

S-a deschis o anchetă pentru omor și tentativă de omor. Procurorul a exclus orice motiv „terorist, rasist sau de altă natură”.

Primarul din Évreux, Guy Lefrand, a confirmat pe pagina sa de Facebook că accidentul a avut loc în fața clubului de noapte La Winery. El și-a exprimat „emoția” și „profunda solidaritate față de victime, familiile și apropiații lor”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE