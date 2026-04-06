Israel Defense Forces (IDF) a transmis pentru BBC că vor „investiga” informațiile. Totuși, Israelul a revendicat ulterior responsabilitatea pentru atac.

Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a declarat că eliminarea lui Khademi reprezintă „o lovitură gravă” pentru IRGC, iar IDF a afirmat pe Telegram că moartea acestuia reprezintă un succes important împotriva Iranului.

Khademi a preluat conducerea organizației de informații IRGC la 19 iunie 2025, la doar patru zile după ce predecesorul său, Mohammad Kazemi, a fost ucis într-un atac israelian în timpul războiului de 12 zile între Iran și Israel.

Conflictul din Iran, început pe 28 februarie 2025, a provocat o criză majoră în regiune și a dus la pierderi semnificative pentru ambele părți.

În februarie 2026, Khademi a acuzat administrația condusă de Donald Trump de orchestrarea unui plan de „crime înscenate” pentru a justifica o intervenție militară străină în Iran. El a susținut că peste 10 servicii de informații, inclusiv unitatea 8200 de război cibernetic și informații din Israel, au fost implicate în protestele antiguvernamentale violente din ianuarie 2026, care au dus la moartea a peste 7.000 de persoane, conform Human Rights Activists News Agency, o organizație cu sediul în SUA.

În august 2025, Khademi a cerut parlamentului iranian să accelereze finalizarea unui intranet național, argumentând că este esențial pentru „protejarea suveranității” spațiului cibernetic al țării. De la începutul războiului, Iranul se află sub o întrerupere a internetului, permițând accesul doar la aplicațiile și site-urile interne.

Moartea lui Khademi marchează o schimbare notabilă în modul în care Iranul gestionează comunicarea privind pierderile suferite de liderii săi militari. De obicei, astfel de decese sunt recunoscute doar după revendicările externe, dar de această dată IRGC a confirmat incidentul înainte ca Israelul sau SUA să o facă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE