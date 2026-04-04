„Astfel de atacuri” ar urma să aibă loc cel mai probabil săptămâna viitoare, a adăugat oficialul israelian.

Această declarație a fost făcută după ce președintele american Donald Trump a reluat ultimatumul contra Iranului. „Vă amintiți când i-am dat Iranului zece zile fie pentru a ÎNCHEIA O ÎNȚELEGERE, fie pentru a REDESCHIDE STÂMTOAREA ORMUZ? Timpul se scurge – 48 de ore înainte să dezlănțui iadul asupra lor. Slavă Domnului!”, a scris liderul republican de la Casa Albă pe platforma sa Truth Social.

Ultimatumul a fost stabilit până „luni, 6 aprilie, 20:00 ora Washingtonului”. Dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă până atunci, președintele SUA a amenințat că va distruge centralele electrice din Iran.