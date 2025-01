Mama lui Călin Georgescu, membră a Mişcării Legionare, susține istoricul Florian Bichir, care a prezentat documente atribuite CNSAS

„Am documentele de ani de zile. S-a făcut un control să vadă cine e legionar asumat, prin ministere. Confidențial, unde ești înscris în mișcare, în ce cuib, e un chestionar. Sunt documente oficiale. Eu o să vă citesc dintr-un document extrem de interesant în care spune așa: «Sunt înscrisă în Mișcarea Legionară, corpul Doamnelor legionare, sub conducerea doamnei C, am fost repartizată în cuibul Sfântul Nicolae, strada Doamnei, clădirea Adriatica». E semnată de Aneta Popescu, mama domnului Călin Georgescu. N-a fost simpatizantă, a fost membră a cuibului Sfântul Nicolae”, a susținut istoricul la B1TV.

Așa arată un document, datat 1963, despre care Bichir a spus că provine din arhiva CNSAS și care conține o declarație semnată de Aneta Popescu

„Poate era nevinovată, poate nu, dar e participantă și interogată ca funcționar în cadrul ministerului și a putut să justifice, alți colegi de-ai ei n-au putut justifica, de ce au lipsit de la muncă, de ce aveau armă, ce au făcut cu ea. Ea iese, să zicem, destul de curățel, dar a scris clar și răspicat că nu era simpatizantă ci era membră a cuibului legionar”, a adăugat Florian Bichir.

Recomandări Adina Buzatu joacă la prescripție în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro. Cum a tergiversat procesul

Coperta Dosarului despre care Bichir a spus că provine din arhiva CNSAS

Funeriu i-a cerut lui Călin Georgescu să dea explicații

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, care şi-a anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale, i-a cerut lui Călin Georgescu să îşi facă publică poziţia referitoare la fondatorul Legiunii şi la legionarism, să condamne public antisemitismul, asasinatul politic şi persecuţiile din anii ’30-’40.

Fragment din emisiune

„Tocmai am văzut documentele prezentate de Florian Bichir la B1TV cu fapte indiscutabile şi de necontestat (desigur, nu cred că dl Bichir falsifică documente). Nu judec pe nimeni pentru opţiunile părinţilor şi nimeni nu poate face asta. Ceea ce pot însă face, mai mult, ceea ce sunt obligat să fac e să îi cer domnului Georgescu precum şi tuturor celorlalţi candidaţi, să adopte o poziţie publică cu privire la legionarismul românesc, istoric sau actual”, a scris Funeriu pe Facebook.

Recomandări „Filozofia” lui Călin Georgescu și marea răzbunare

„Domnul Georgescu a lăsat să se înţeleagă că îl admiră pe Corneliu Zelea-Codreanu, un om intrat pe scena mare a politicii interbelice printr-un asasinat. Un politician care, indiscutabil, şi-a pătat mâinile cu sânge. Dezvăluirile recente îl obligă pe Călin Georgescu să îşi facă publică, fără ambiguităţi, poziţia referitoare la fondatorul Legiunii şi la legionarism. Îi cer domnului Călin Georgescu să facă un pas firesc şi să se rupă definitiv de trecutul întunecat al României. Să condamne public antisemitismul, asasinatul politic, pe Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu şi pe toţi cei care au contribuit, direct sau prin complicitate, la pogromurile şi persecuţiile din anii 30-40”, a adăugat el.

Mișcarea Legionară, o perioadă neagră în istoria României de acum 100 de ani

Mișcarea Legionară, cunoscută oficial ca „Legiunea Arhanghelului Mihail”, a fost o organizație fascistă și antisemită din România interbelică.

Fondată în 1927 de Corneliu Zelea Codreanu, mișcarea promova un amestec de naționalism radical, antisemitism și misticism religios. A fost cunoscută și sub numele de Garda de Fier, mai ales după 1930, când a devenit o ramură politică a mișcării.

Recomandări Concluziile tragediei aviatice de la Letca Nouă. Cum au murit pilotul și tânăra de 28 de ani care primise zborul drept cadou de la iubit

Mișcarea Legionară este considerată de istorici un capitol negru în istoria României, fiind asociată cu violența și extremismul. Această perioadă a fost marcată inclusiv de asasinate politice, precum uciderea prim-ministrului I. G. Duca în 1933, în gara de la Sinaia.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News