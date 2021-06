O mamă în vârstă de 30 de ani a îngrozit întreaga comunitate dintr-un sat maramureșean, miercuri, când și-a ucis cei doi copii, se pare într-un acces de furie necontrolată. Soțul femeii și tatăl celor doi micuți a fost primul care a aflat de nenorocire.

Femeia l-a sunat imediat după ce i-a lovit pe copii pe soțul ei și i-a povestit tot ce s-a întâmplat.

„M-a sunat și mi-a spus că a dat cu copiii de pământ. Am venit repede acasă, fetița încă sufla, băiețelul era galben tot. Nu a zis că îi e greu cu copiii, se văita că o durea capul. A fost la doctor și i-a dat medicamente pentru dureri de cap. Băiatul care m-a adus cu mașina a sunat la 112.”, a povestit bărbatul, pentru sursa citată.

Mama Iuliei spune că fiica ei părea bine când a vorbit de dimineață cu ea la telefon: „De dimineața am vorbit la telefon și era totul bine. Era doar ea cu copiii. Soțul era la lucru, să câștige un ban cinstit. Nu i-am auzit niciodată certându-se. Stăm departe, numai la telefon vorbim.

De dimineață când am vorbit, dădea de mâncare copiilor. Nu am crezut așa ceva. Numai ea stătea cu copiii, săraca. Trebuia să mai stea și el cu copiii. Eu am vrut să vin să îi ajut, dar nu m-au primit, erau căsătoriți de 6 ani. Sâmbătă făcea botezul fetei care avea 4 luni.”, a povestit bunica celor doi copii omorâți.

Expertiză psihiatrică pentru mama care și-a ucis copiii

Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a fost sesizat prin apel S.N.U.A.U. 112 de către un bărbat, în data de 2 iunie, ora 10.54, despre faptul că în satul Rușor, localitatea Copalnic Mănăștur, doi copii prezintă probleme respiratorii severe.

În urma deplasării la fața locului a polițiștilor din cadrul Secției 7 Suciu de Sus, s-a constatat faptul că doi copii minori, în vârstă de un an și nouă luni, respectiv 4 luni, în ciuda manevrelor specifice de resuscitare efectuate de personalul medical, au decedat.

Mama care și-a ucis copiii a fost reținută și dusă la audieri, iar ulterior a a- juns la Spitalul de Psihiatrie din Sighetu Marmației. Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, Bogdan Gabor, femeia este cercetată în acest moment pentru omor calificat agravat cu violență în familie.

Femeia urmează să fie internată în spital, urmând a fi supusă testării psihiatrice pentru a se stabili dacă a avut sau nu discernământ la momentul dublei crime.

