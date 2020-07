Un tanar alearga pe langa o masina a Politiei, in orasul Tandarei, in timpul carantinei totale instituita conform Ordonantei Militare numarul 7, sambata, 4 aprilie 2020. Decizia a fost luata dupa ce 31 de persoane din totalul de 48 din judetul Ialomita, confirmate cu COVID-19, sunt din Tandarei.Tandarei este al doilea oras din Romania care intra in carantina totala, dupa municipiul Suceava.ALEXANDRU DOBRE/MEDIAFAX FOTO