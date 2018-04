Mama copilului bătut de romi în Calafat: „Au vrut să îi arăte că ei sunt şefii”

Mama copilului bătut de romi în Calafat a depus plângere la Poliție, după ce fiul ei a pus la zis și snopit în bătaie de un grup de romi. Părinții băiețelului de 12 ani vor ca agresorii să fie pedepsiți.

Mario, un băiat de doar 12 ani, a fost luat cu forța de pe stradă de un grup de romi care i-a luat la subsolul unei clădiri părăsit din Calafat. Acolo, copilul a fost înjosit și bătut cu sălbăticie. Întreaga scenă a fost filmată de unul dintre agresori și publicată pe Facebook.

În stare de șoc, părinții copilului spun că s-au mutat în Calafat în luna februarie și de atunci Mario a fost tot timpul urmărit, notează Adevărul.

„Au vrut să îi arăte că ei sunt şefii. Aşa procedează şi vor să pună monopol pe oraş. Am depus plângere la poliţie şi nu vrem să se mai întâmple aşa ceva. Nu este normal şi sincer să vă spun am fost în stare de şoc când am văzut imaginile“, a povestit, pentru sursa citată, Codruţa Resceanu, mama copilului bătut.