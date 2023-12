Înainte de Sărbători, Laura Cosoi a primit o lovitură dureroasă de la viață. Ligia Cosoi, mama actriței, s-a stins din viață recent, iar fiicele sale suferă cumplit în urma acestei pierderi.

Pe Facebook, actrița a postat un mesaj în care anunță că mama ei a murit. „Mămica noastră dragă și bună a plecat la Domnul! Mami, te iubim dincolo de viața asta. Ești în inima noastră ”, a scris Laura Cosoi în urmă cu puțin timp pe rețelele de socializare.

Laura Cosoi avea o relație extraordinară cu mama ei și de multe ori vorbea despre susținerea pe care o avea din partea acesteia. „Eu întotdeauna am avut o relație bună cu mama. Mai puțin atunci când m-am lăsat de dans sportiv. Nu știu dacă neapărat s-a schimbat foarte mult, nu știu dacă ea mă vede pe mine altfel, dar ceva s-a schimbat.

Sigur nu și-a imaginat deloc această viață cu mine în calitate de mamă. Așa mi-a spus, că nu și-a imaginat că o să am trei fetițe, trei copii. Dar pot spune că e foarte mulțumită că, în continuare, îmi exercit meseria”, spunea actrița.

Mama Laurei Cosoi a fost diagnosticată în 2008 cu cancer de col uterin

Mama Laurei Cosoi a fost diagnosticată în anul 2008 cu cancer de col uterin, iar în anul 2021 reușise să învingă boala. Ligia Cosoi vorbise în cadrul unui proiect organizat de Asociaţia „Bucuria de a fi” despre problemele sale de sănătate.

„Nu fusesem de 4-5 ani la un control, e drept, nu mă durea nimic. Am ajuns întâmplător la spital şi, aparent, eram într-un stadiu în care abia mai puteam fi operată dacă nu mă grăbeam. Mă simţeam vinovată că nu am făcut controale la timp şi acum copiii îşi ascundeau lacrimile, se îndepărtau din când în când de mine şi nu înţelegeam de ce mă luau şi mă plimbau, să-mi mai iau gândul. Este o luptă pe care trebuie să ți-o asumi și să faci tot ce e posibil din partea ta. Sigur că există și imprevizibilul. Există un plan acolo Sus, cu noi și foarte mult nu poți influența, dar trebuie să te iubești, să ai priorități, să înțelegi că e un moment critic și că l-au mai depășit și alții”, a spus Ligia Cosoi atunci.

Mama Laurei Cosoi povestise ce tratament a urmat în perioada respectivă. „Paralel cu tratamentul medical, atunci am descoperit o altă lume, a plantelor, a ceaiurilor, hrana vie. Am urmat un tratament naturist, dar din iubire față de cei dragi, nu mi-am permis să fac un experiment, să spun că nu fac chimioterapie sau radioterapie, că am citit eu ceva pe net. Sigur că sunt ceva urmări și te tulbură, dar asta trebuie făcut. Ăsta e prețul sănătății până la urmă”, a mai adăugat aceasta.

