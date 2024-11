„Când i-am dat flori lui Ceaușescu și i-am spus și o poezie. La Sala Palatului. Nu m-au dezinfectat înainte. La mine a venit doamna director și mi-a spus: tu, Lucian, o să dai florile azi. Și asta a fost. Și m-a împins pe scenă”.

Actorul își amintește și care a fost cel mai jenant lucru care i s-a întâmplat la teatru. „La un moment dat, aveam un spectacol la Buzău și am uitat să ajung la două spectacole, am uitat de ele, pur și simplu. Iar la unul am urcat la lumini când, în mod normal, trebuia să stau în culise, și stăteam și vorbeam cu regizorul de lumini. Și la un moment dat, el rămâne așa! Îl văd că rămâne cu privirea spre scenă. Și zic: ce e? Pe scenă era Radu Panamarenco. Și el zice: dar nea Radu tre să facă mișcarea asta? Se plimba dintr-o parte a scenei în alta. Mă uit și eu mai bine… Mamăă, trebuia să fiu în scenă și eu stăteam la taclale!”, a spus acesta în cadrul emisiunii.

Lucian Ghimiși recunoaște că nu este căsătorit și nici nu a vrut să aibă copii până la această vârstă. Dacă ar fi să joace jocul „Kiss, Marry, Kill”, alături de colegii lui de emisiune, Anisia Gafton, Anca Dinicu și Alex Bogdan – „Cu Dinicu mă sărut, cu Anisia mă însor, ca să-l omor pe Alex Bogdan”.

Actorul povestește amuzat care a fost cel mai ciudat compliment pe care l-a primit de la un fan. „După un spectacol de teatru, a venit un băiat și mi-a spus că i-a plăcut cum am jucat postul de fundaș dreapta. După un spectacol de teatru, m-a felicitat pentru un meci de fotbal. Îți dai seama ce bine am jucat?”.

Ce nu știe lumea despre Lucian Ghimiși

Ce se știe mai puțin despre Lucian este că a participat la maraton, ba chiar a ieșit pe locul 184. „Am plecat de la Universitate, am ajuns până la Săftica, m-am întors și m-am oprit la stadion, la Tineretului. Și am ajuns după 5 ore și 32 de minute.

M-am așezat pe iarbă. Nu am putut să mă ridic. Au venit organizatorii, au oprit un taxi, m-au pus mort în taxi, am ajuns, l-am rugat pe taximetrist să urce, m-a dus sus la etajul 10, a bătut la ușă, m-a luat taică-miu, m-a pus în canapea. M-am ridicat din canapea după 24 de ore, cu o febră musculară groaznică. Am alergat fără să fac încălzirea”, mai adaugă actorul în cadrul emisiunii.

