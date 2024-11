„Pentru cei care cred că la noi totul este bine, fără obstacole, vreau să îi încurajez și să le transmit că și noi avem momente grele, copii agitați, bolnăviori, nopți grele, ratăm lucruri, nu reușim să gestionăm situații, suntem nervoși, dezechilibrați, ridicăm tonul, ne pierdem răbdarea.

Dar sunt doar momente care trec și apoi știm că iar va fi soare pe strada noastră. Cred că cel mai bine ne iese când reușim să nu ne luam prea în serios și tratăm etapele astea ca fiind doar niște etape!”, a scris Laura Cosoi pe contul de socializare.

Schimbările din viața laurei și a lui Cosmin Curticăpean

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt exemplul perfect al unui cuplu unit și dedicat familiei. Părinți a patru fetițe, cei doi reușesc să facă față provocărilor vieții de zi cu zi, păstrând un echilibru între carieră, familie și timpul petrecut împreună.

Actrița și soțul ei demonstrează că, deși parentingul poate fi dificil, dragostea și organizarea fac totul posibil. Anul acesta, familia lor s-a mărit cu venirea pe lume a Aidei, cea de-a patra fiică.

„Nu am o frică anume, suntem destul de relaxați cu copiii. Dar acum, de când a venit pe lume și Aida, îmi dau seama că nu ne mai permitem să fim așa. Una e să fii relaxat cu un copil, căruia îi acorzi toată atenția. Nici să o împarți la doi nu e foarte dificil. Dar când sunt patru e solicitant și e important să fie niște ochi în plus să îi urmărească. Până acum, nu am stat cu frica în sân, deși e adevărat că le creștem mai organizat, respectăm niște reguli. Altfel, nu am face față. Rita e la clasa pregătitoare, Vera – la grădiniță, iar Lara, la creșă

. Sunt multe schimbări. Acum a venit și Aida, și fiecare copil are nevoie de noi, pe rând sau împreună. Ne ocupăm de multe. Le ducem la sport, la spectacole de teatru, la concerte, ne preocupă educația lor, pentru că puterea exemplului nu ni se pare suficientă. Trebuie să aibă un comportament responsabil și în afara familiei. Le învățăm cum să aibă grijă de ele însele și să nu uite de surori, chiar dacă se văd cu prietenii. Cel mai important e să fim atenți unii la ceilalți”, a declarat Laura Cosoi pentru viva.ro.

