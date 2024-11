În a doua jumătate a lunii septembrie, Anca Dumitra a născut un băiețel perfect sănătos. Actrița și Manfred Spendier, soțul ei, au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste începută la finalul anului 2022, iar în aprilie 2024 și-au unit destinele, moment în care Anca a dezvăluit că este însărcinată. De atunci, actrița din „Las Fierbinți” a fost discretă în legătură cu sarcina, fără a dezvălui publicului sexul bebelușului.

La fel de discretă a fost și de când l-a născut pe Levi Nicolas, excepție făcând acum, când a apărut cu bebelușul în brațe, la două luni de când a născut. Pe Instagram, Anca Dumitra le-a arătat urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare un videoclip emoționant cu micuțul Levi Nicolas. Ea apare îmbrăcată în negru, purtând ochelarii de vedere, și cu bebelușul în brațe.

„Câteva frânturi”, a transmis actrița în dreptul ipostazelor cu ea și bebelușul ei. Așadar, Anca Dumitra se bucură din plin de viața ei în rolul de mamă.

Băiețelul Ancăi Dumitra a luat 10 la naștere

După ce a născut, Anca Dumitra a transmis primul mesaj, mărturisind atunci că este copleșită de emoții. „E foarte frumos, foarte emoționant. Sunt un pic copleșită de emoții, dar totul este bine, a decurs foarte bine. Mâine facem o săptămână și sunt cea mai fericită.

Am un băiețel de nota 10. Am născut prin cezariană. Eu îmi doream natural, dar în ultimele zile, situația se poate schimba, însă a fost totul foarte bine, copilul e bine, eu sunt bine. Am ajuns acasă de câteva zile. Încercăm să ne obișnuim, să ne facem un program. Vedem cum evoluăm, suntem în plină acomodare, în plină învățare”, a spus Anca Dumitra la Pro TV.

Bebelușul Ancăi Dumitru a primit nota 10 la naștere, iar actrița spune că are un copil cuminte și liniștit. „Am un băiețel de nota 10. Are puțin colici, dar noi am ajuns acasă de câteva zile și deja are un program destul de precis, să vedem dacă rămâne așa…”, a mai spus actriţa în cadrul emisiunii „La Măruţă”.

„Îl cheamă Levi Nicolas. Ieri mi-a și zâmbit. Eu nu credeam că poți să fii așa îndrăgostit și să iubești în felul ăsta. Toate mămicile, toți părinții știu, dar experimentez deja întreaga poveste și este minunată. Sunt binecuvântată!”, a mai precizat vedeta de la Pro TV.

