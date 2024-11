Emil Mitrache a pășit în spațiul public prin intermediul emisiunii „Chestiunea zilei”, dar a devenit recunoscut după interpretarea rolului Americanu, din serialul „La bloc”. Rolul interpretat de acesta i-au adus actorului celebritatea, dar și prezența pe prima pagină a tabloidelor, indiferent de joburile și preocupările pe care acesta le-a avut ulterior.

În prezent, Emil Mitrache este ghid turistic, dar continuă să urce pe scenă în piese de teatru și musicaluri. „Mușcă rău Emil Mitrache?”, „V-a îmbogățit Americanu?”, „Ați greșit când ați pariat pe Florin Călinescu?”, „V-a salvat viața soția dumneavoastră?”, „Care a fost cel mai mare bacșiș pe care l-ați primit?”, acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care actorul Emil Mitrache a fost nevoit să răspundă în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

În cadrul interviului, actorul a vorbit deschis despre perioada în care serialul era difuzat la TV și despre câștigurile obținute de-a lungul celor aproape cinci ani petrecuți pe platourile de filmare.

„La bloc”, care a debutat în 2002, i-a adus lui Mitrache rolul „Americanului” în sezonul al doilea, după ce actorul a discutat cu Dragoș Moștenescu, unul dintre scenariștii serialului. Inițial, personajul ar fi trebuit să fie denumit „Blondu”, însă ideea a fost schimbată pentru a se potrivi mai bine cu stilul și aspectul actorului. Serialul a devenit rapid un fenomen național, ceea ce l-a determinat pe omul de afaceri Adrian Sârbu să crească numărul de difuzări de la două la patru episoade pe săptămână.

Întrebat de Denise Rifai câți bani a câștigat din rolul său faimos, Emil Mitrache a dezvăluit că primea între 200 și 250 de dolari pentru fiecare episod.

„Nu aș putea spune. Eu zic că la cât am muncit și munceam, atunci era un câștig decent. La 8.30 trebuia să fim în Buftea și filmam până la 23.00, 0.00 și 1.00 am filmat. Du-te în București, dimineața iar la 8.30 în Buftea. Adică era foarte obositor și gândește-te că primeam textul în acea dimineață și învățam scenele pe loc. Ceea ce pentru cine nu a încercat niciodată îi rog să încerce să vadă cum este și cât ar cere ei în ziua de astăzi. Da, l-aș întreba, de exemplu, și pe Bobonete el cât ia astăzi pe episod, dar noi asta… a fost mai bine pentru noi că filmam, ajunsesem să filmăm și câte două episoade pe zi, pentru că se monta în car, adică se evitau anumite cheltuieli”.

„Nu știu dacă aveam un salariu de inginer dacă reușeam să îmi cumpăr o casă”

Actorul a muncit intens, fiind prezent zilnic pe platourile de filmare de dimineață până seara, însă a mărturisit că aceste câștiguri nu au fost suficiente pentru a-l îmbogăți. Deși rolul din „La bloc” i-a adus notorietate și o perioadă de glorie, Emil Mitrache a subliniat că acest proiect nu i-a asigurat un confort financiar semnificativ pe termen lung.

„Dacă m-am îmbogățit, NU! Dar într-adevăr, am reușit să fac niște economii. Eram și singur atunci, nu aveam cheltuieli cum am în ziua de astăzi, cu doi copii și da, am putut să îmi iau și eu o casă. Nu știu dacă aveam un salariu de inginer dacă reușeam să îmi cumpăr o casă sau trebuia să fac un împrumut, un credit. M-am ferit și zic Doamne ajută că nu am făcut credit în viața asta, încă, până acum. Cine știe ce o să vină”, a mărturisit Emil Mitrache la Kanal D.

