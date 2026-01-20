„Cea mai mare teamă nu este să mor, ci să-mi las copiii”

Atunci când îți crești singur copiii, o întrebare revine obsesiv: ce se va întâmpla cu ei dacă nu vei mai fi? O teamă comună multor părinți singuri, pe care Kaylin Gawf, o tânără mamă din Statele Unite, în vârstă de 28 de ani, o trăiește acum în cel mai dur mod posibil.

Diagnosticată cu un cancer incurabil, aflat în stadiu terminal, și conștientă că timpul îi este limitat, Kaylin a luat o decizie extrem de grea: să își organizeze singură funeraliile și să strângă bani pentru a asigura un minimum de stabilitate financiară copiilor săi.

Conform publicației parents.fr, Kaylin Gawf este mama unei fetițe de 9 ani și a unui băiat de 6 ani. De mai mulți ani, ea luptă cu un cancer de sân metastatic, boală care a ajuns într-un stadiu terminal. Aflată acum sub îngrijiri paliative, Kaylin a lansat o campanie de strângere de fonduri pe platforma GoFundMe, destinată atât costurilor funeraliilor, cât și sprijinirii financiare a copiilor săi.

At 28, Kaylin Gawf is on hospice and fighting the hardest battle of her life — to protect her children after shes gone.

Shes raising funds for end-of-life costs and future stability for her kids. ❤️‍🩹



Support here: https://t.co/aEJAhD77pj

Read more: https://t.co/6TDU3uApEM — GoFundMe (@gofundme) January 11, 2026

Campania a strâns deja peste 350.000 de dolari, iar pe pagina de donații, tânăra mamă a scris cu o luciditate care a emoționat mii de oameni: „Este cel mai greu lucru cu care m-am confruntat vreodată. Cea mai mare teamă a mea nu este să mor, ci să-mi las copiii în urmă, cu și mai multă durere, stres și o povară financiară pentru familia mea”.

Sumele care nu vor fi folosite pentru funeralii vor fi depuse într-un fond dedicat copiilor, pentru a-i ajuta în anii care urmează.

O boală lungă, rară și necruțătoare

Inițial, Kaylin fusese diagnosticată cu cancer de sân, însă boala s-a extins ulterior la oase, plămâni și ganglioni limfatici. În martie 2023, medicii au descoperit că boala ajunsese și la creier.

Ulterior, ea a fost diagnosticată cu două tipuri de cancer cerebral. Pe lângă acestea, tânăra mamă se confruntă și cu alte afecțiuni grave, inclusiv sindromul Cushing și insuficiență cardiacă congestivă. A suferit două intervenții chirurgicale pe creier și numeroase tratamente. Într-un mesaj public, Kaylin a scris:

„Nu mi-aș fi imaginat niciodată că voi auzi un medic spunând: Nu mai avem nimic de făcut”.

Cu doar câteva săptămâni înainte de Crăciun, a aflat că echipa de îngrijiri paliative urma să o contacteze pe mama ei. „În acel moment, lumea mea s-a prăbușit”, a mărturisit ea.

„Credeam că vom învinge boala. Este devastator”

Mama sa, Myra Gawf, a vorbit despre situația fiicei sale într-un interviu acordat postului Fox23 News.

„Nu pot repara asta. Trebuie să o las să treacă prin această încercare și nu pot să-i iau durerea. Este extrem de greu să o văd confruntându-se cu așa ceva. Credeam că vom învinge boala. Acum, pregătim funeralii. Este devastator”, a spus femeia, cu vocea frântă.

Pentru Myra Gawf, campania de strângere de fonduri reflectă esența fiicei sale: grija pentru ceilalți, chiar și în fața morții: „Chiar și acum, se gândește înainte de toate la copiii ei, la viitorul lor. Vrea să îi protejeze în continuare”.

În ciuda oboselii, durerii și nedreptății situației, Kaylin Gawf continuă să impresioneze prin forță și demnitate. „Când o văd cum trece prin toate acestea fără să se plângă, mă întreb: de ce ne-am mai plânge noi? Ne inspiră pe toți. Pentru mine, ea este o eroină”, a mai spus mama lui Kaylin.

În urmă cu doi ani, Erika Diarte-Carr, mamă a doi copii mici, a murit la două săptămâni după ce a strâns peste un milion de dolari pentru propria înmormântare și viitorul copiilor ei. Tânăra din SUA, diagnosticată cu cancer terminal, a creat o campanie GoFundMe pe 18 septembrie 2024, pentru a acoperi costurile pentru propria înmormântare și a lăsa și „ceva în urmă pentru copiii ei”. Ea și-a propus să strângă măcar 5.000 de dolari, dar pagina a atras rapid atenția și a primit donații de la peste 38.000 de oameni, strângând aproape 1,2 milioane de dolari.

